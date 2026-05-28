LEC Spring 2026: Hvem blir med G2 Esports i den store finalen?

Vi er i knasende tid for vårsesongen av 2026 League of Legends EMEA Championship, ettersom det bare er fem kamper igjen som skal spilles mellom denne helgen og neste. Som det ser ut, er seks lag fortsatt i live i turneringen med G2 Esports som allerede venter i den store finalen på konkurrenten, og med dette sagt, er du kanskje nysgjerrig på de gjenværende kampene. I så fall har vi den informasjonen nedenfor.

Det skal sies at fire av de fem gjenværende kampene alle er i nedre brakett. På samme måte er hvert spill en knockout-kamp herfra og ut, noe som betyr at det ikke er noen andre sjanser for de involverte.

Kvartfinaler i nedre brakett (30. og 31. mai)



Karmine Corp vs. Natus Vincere kl 16:00 BST / 17:00 CEST 30. mai



Team Vitality vs. GiantX kl. 16:00 BST/17:00 CEST den 31. mai



Semifinale i nedre brakett (1. juni)



Vinneren av Karmine/NAVI mot vinneren av Vitality/GiantX kl. 16:00 BST/17:00 CEST 1. juni



Finale i nedre brakett (6. juni)



Movistar KOI mot vinneren av semifinalen i Lower Bracket kl. 16:00 BST/17:00 CEST den 6. juni



Den store finalen (7. juni)



G2 Esports vs. Vinneren av Lower Bracket Final kl. 16:00 BST/17:00 CEST 7. juni



