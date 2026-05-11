LEC Spring 2026: Sluttspillet med seks lag er klart

HQ

Gruppespillet i LEC Spring 2026-turneringen er offisielt ferdigspilt. Det er avgjort hvilke av de seks lagene i ligaen som går videre til sluttspillet, med fire lag som går glipp av på grunn av deres prestasjoner i løpet av den syv uker lange gruppespillet, og disse er Fnatic, SK Gaming, Shifters, og Team Heretics.

Med denne informasjonen i bakhodet er sluttspillets seks lag satt opp, med fire lag seedet i den øvre gruppa så langt og to lag som allerede kjemper mot eliminering i den nedre gruppa, der de venter på sine første konkurrenter.

Selv om handlingen ikke begynner før neste helg, med kamper planlagt 24. og 25. mai, kan du se åpningskampene og den fullseedede braketten nedenfor.

Øvre brakett semifinale #1 - 24. mai



Team Vitality vs. Movistar KOI kl. 16:00 BST/17:00 CEST



Semifinale #2 i øvre halvdel - 25. mai



Karmine Corp vs. G2 Esports kl. 16:00 BST/17:00 CEST



Kvartfinaler i nedre brakett #1 - 30. mai



Natus Vincere mot taperen av semifinale #1 i øvre brakett kl. 16:00 BST/17:00 CEST



Kvartfinaler i nedre brakett #2 - 31. mai