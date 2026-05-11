LEC Spring 2026: Sluttspillet med seks lag er klart
De første kampene begynner fra og med neste uke.
Gruppespillet i LEC Spring 2026-turneringen er offisielt ferdigspilt. Det er avgjort hvilke av de seks lagene i ligaen som går videre til sluttspillet, med fire lag som går glipp av på grunn av deres prestasjoner i løpet av den syv uker lange gruppespillet, og disse er Fnatic, SK Gaming, Shifters, og Team Heretics.
Med denne informasjonen i bakhodet er sluttspillets seks lag satt opp, med fire lag seedet i den øvre gruppa så langt og to lag som allerede kjemper mot eliminering i den nedre gruppa, der de venter på sine første konkurrenter.
Selv om handlingen ikke begynner før neste helg, med kamper planlagt 24. og 25. mai, kan du se åpningskampene og den fullseedede braketten nedenfor.
Øvre brakett semifinale #1 - 24. mai
- Team Vitality vs. Movistar KOI kl. 16:00 BST/17:00 CEST
Semifinale #2 i øvre halvdel - 25. mai
- Karmine Corp vs. G2 Esports kl. 16:00 BST/17:00 CEST
Kvartfinaler i nedre brakett #1 - 30. mai
- Natus Vincere mot taperen av semifinale #1 i øvre brakett kl. 16:00 BST/17:00 CEST
Kvartfinaler i nedre brakett #2 - 31. mai
- GiantX mot taperen av semifinale #2 i øvre brakett kl. 16:00 BST/17:00 CEST