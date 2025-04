LEC Summer Finals drar til Madrid i Spania

HQ

Riot Games LEC har kunngjort datoene og vertsbyen og spillestedet for den kommende League of Legends EMEA Championship Summer Finals. Turneringen vil finne sted mellom 26. og 28. september, og de beste LEC-lagene vil forsøke å sikre seg et trofé og også de siste ledige plassene i den internasjonale World Championship som arrangeres til høsten.

LEC Summer Finals vil finne sted i Madrid, Spania på Caja Mágica, men dette vil ikke være alt som Riot tilbyr fansen, ettersom arrangementet vil bli ledsaget av LEC XPO-fanarrangementet som vil finne sted på Plaza de España.

Ettersom Summer Finals finner sted på spansk jord, vil det interne språket for arrangementet også være spansk, med online-sendinger og strømmer med en rekke lokaliserte alternativer.

Vi er blitt fortalt at billetter til dette arrangementet vil bli lagt ut for salg fra 12. mai kl. 16:00 BST / 17:00 CEST, med priser fra € 30 helt opp til € 109 for de beste plassene over hele helgen.

Når det gjelder hva LEC XPO, som ikke krever billett, vil tilby fansen, legger Riot til: "LEC XPO har lenge vært stedet for både hardbarkede fans og nysgjerrige nykommere: et sted der du kan få kontakt med alt som har med ligaen å gjøre, møte favorittlagene dine og delta i aktiviteter fra våre partnere. Kort sagt? Alt du elsker med League of Legends og LEC-økosystemet, samlet på ett sted, for den ultimate fanopplevelsen."

Kommer du til å delta eller se på LEC Summer Finals?