LEC Versus 2026: G2 Esports beseirer Karmine Corp for å tjene første standturneringsplass

LEC Versus 2026-arrangementet har kommet til en slutt. Etter noen ukers handling som satte LECs beste mot noen av de beste ERL-troppene også, ble turneringen avsluttet i går kveld da finalene ble arrangert og en seierherre ble kronet.

For årets turnering endte finalistene opp med å være G2 Esports og Karmine Corp, etter at sistnevnte overlevde eliminasjonsbraketten der den måtte slå ut både GiantX og Movistar KOI de siste par dagene for å slå en billett til å møte G2 Esports. Når finalen startet, viste det seg å være en ganske konkurransedyktig affære, som gikk avstanden og til slutt så G2 Esports komme ut på toppen på en 3-2 måte.

Dette resultatet betyr at G2 Esports tjener EMEA-plassen på den internasjonale First Stand-turneringen, som vil skje senere denne måneden og vil samle regionale mestere fra hele verden til et førsteklasses arrangement som arrangeres i Sao Paulo, Brasil mellom 16. og 22. mars.