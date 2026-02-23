LEC Versus 2026: Kun fire lag gjenstår med fire kamper igjen å spille

HQ

Vi er nå i sluttfasen av LEC Versus 2026-arrangementet, en turnering som samler LEC-organisasjonene og en håndfull ERL-tropper til et arrangement som setter presedens for hele sesongen som kommer.

Så langt er mye av turneringen allerede avsluttet, ettersom bare fire lag gjenstår i strid og forventes å spille i de fire kommende kampene til en seierherre er avgjort. I løpet av den siste helgen ble fire lag slått ut, med Team Heretics, Fnatic, Natus Vincere, og Team Vitality alle på vei hjem. Dette etterlater bare fire lag som er seedet inn i de siste kampene som vist nedenfor.

Øvre brakettfinale - 23. februar:



G2 Esports vs. Movistar KOI kl. 15:45 GMT / 16:45 CET



Semifinale i nedre brakett - 27. februar:



GiantX mot Karmine Corp kl. 16:00 GMT/17:00 CET



Nedre brakettfinale - 28. februar:



Taperen av Upper Bracket-finalen mot vinneren av Lower Bracket-semifinalen kl. 16:00 GMT/17:00 CET



Den store finalen - 1. mars:



Vinneren av Upper Bracket-finalen mot vinneren av Lower Bracket-finalen kl. 16:00 GMT/17:00 CET



Hvem tror du kommer til å gå hele veien?