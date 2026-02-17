LEC Versus 2026: Natus Vincere og Movistar KOI begynner sluttspillkampanjen med seire

HQ

Ettersom LEC Versus-turneringen i konkurransedyktig League of Legends bruker et dobbelt eliminasjonsformat for sluttspillfasen, har ingen lag blitt eliminert ennå. Imidlertid er to organisasjoner allerede i alvorlige vanskeligheter, etter at både Team Vitality og Fnatic tapte åpningskampene sine i Upper Bracket Quarterfinals.

Natus Vincere var den som ga Fnatic et tidlig tap, og slo laget på en 2-0 måte. Etter dette gjorde Movistar KOI kort arbeid med Team Vitality, og overvant også organisasjonen på en 2-0-måte.

Den ganske grusomme delen av disse resultatene er at begge vinnerne nå vil møte hverandre i Upper Bracket Semifinal for en billett til Upper Bracket Final, mens taperne tar på hverandre i Lower Bracket Round 1 der taperen blir eliminert fra turneringen for godt. Disse to kampene vil ikke skje på noen dager, ettersom neste handlingsrunde dreier seg om de to andre Upper Bracket-kvartfinalene, der senere i dag Karmine Corp møter GiantX og Team Heretics vil kjempe mot G2 Esports.

Er du overrasket over noen av disse resultatene?