LEC Versus 2026: Sluttspillet er klart med åtte lag igjen i kampen

HQ

Den første store turneringen i League of Legends EMEA Championship-sesongen er godt i gang. LEC Versus har allerede avsluttet gruppespillet og er klar for sluttspillet, der åtte lag skal kjempe i en dobbel eliminasjonsrunde i håp om å sikre seg en billett til den internasjonale First Stand 2026-turneringen i midten/slutten av mars.

Når dette er tilfelle, er du kanskje interessert i å vite hvilke lag som fortsatt er i live og hvordan første runde av sluttspillet har blitt seedet. I så fall har vi den informasjonen for deg nedenfor.

LEC Versus 2026 gjenværende lag:



Karmine Corp



GiantX



Team Heretics



G2 Esports



Natus Vincere



Fnatic



Team Vitality



Movistar KOI



LEC Versus 2026 sluttspillets åpningsrunde kamper:



Karmine Corp vs. GiantX



Team Heretics vs. G2 Esports



Natus Vincere vs. Fnatic



Team Vitality vs. Movistar KOI



Også her er det dobbel eliminering, noe som betyr at hvert lag kan tape én kamp og fortsatt være i live i turneringen. Et nytt tap vil bety at de blir slått ut. Når det gjelder når LEC Versus kommer tilbake, vil kampene ovenfor bli spilt fra 16. februar, og turneringen avsluttes med den store finalen 1. mars.