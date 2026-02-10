LEC Versus 2026: Sluttspillet er klart med åtte lag igjen i kampen
Turneringen fortsetter fra neste uke.
Den første store turneringen i League of Legends EMEA Championship-sesongen er godt i gang. LEC Versus har allerede avsluttet gruppespillet og er klar for sluttspillet, der åtte lag skal kjempe i en dobbel eliminasjonsrunde i håp om å sikre seg en billett til den internasjonale First Stand 2026-turneringen i midten/slutten av mars.
Når dette er tilfelle, er du kanskje interessert i å vite hvilke lag som fortsatt er i live og hvordan første runde av sluttspillet har blitt seedet. I så fall har vi den informasjonen for deg nedenfor.
LEC Versus 2026 gjenværende lag:
- Karmine Corp
- GiantX
- Team Heretics
- G2 Esports
- Natus Vincere
- Fnatic
- Team Vitality
- Movistar KOI
LEC Versus 2026 sluttspillets åpningsrunde kamper:
- Karmine Corp vs. GiantX
- Team Heretics vs. G2 Esports
- Natus Vincere vs. Fnatic
- Team Vitality vs. Movistar KOI
Også her er det dobbel eliminering, noe som betyr at hvert lag kan tape én kamp og fortsatt være i live i turneringen. Et nytt tap vil bety at de blir slått ut. Når det gjelder når LEC Versus kommer tilbake, vil kampene ovenfor bli spilt fra 16. februar, og turneringen avsluttes med den store finalen 1. mars.