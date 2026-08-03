Lederen for den nasjonale bonde Union en advarer om at en langvarig tørke i Storbritannia vil føre til mangel på enkelte matvarer

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I forrige uke ble det bekreftet at over halvparten av Storbritannia for tiden offisielt befinner seg i en tørke, med ekstremt lite vann og forbud mot bruk av hageslanger i mange fylker rundt om i landet i et forsøk på å spare vann. Med tanke på at Storbritannia er kjent for å ha våte og regnfulle forhold i omtrent halvparten av året, har vannmangelen over en så lang periode en enorm innvirkning, spesielt på bøndene.

Mangelen på regn har lagt et enormt press på åkerbøndene, og Tom Bradshaw, leder for National Farmers Union, advarer nå om at denne situasjonen kan føre til mangel på enkelte matvarer i fremtiden.

Ifølge BBC News nevnes det at hvete og havre er blant avlingene som allerede har hatt «svært, svært dårlige» avlinger allerede, og husdyrbønder begynner også å uttrykke tvil og bekymring med hensyn til vanskelighetene med å dyrke og produsere vinterfôr til dyrene sine, noe som tyder på at de kommende månedene vil fortsette å være utfordrende for dem som dyrker landets mat.

Det er igjen utstedt varmevarsler i visse deler av Storbritannia denne uken, og det er regn i sikte. Om det varslede været vil være nok til å bryte den langvarige tørken, vil vi først vite om noen dager.