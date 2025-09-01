Left 4 Dead skaperen erter med nytt co-op skytespill

HQ

Mike Booth, skaperen av Left 4 Dead, jobber med et nytt spill som ser ut til å være sterkt inspirert av hans tidligere suksesser. Booth har kunngjort et nytt, fire-spiller co-op shooter som leter etter spillere til å delta i begrensede playtests.

På Reddit ga Booth oss ikke et navn på dette nye spillet, og heller ingen bilder å gjenkjenne det ved, men sang det ros på andre måter. "Hvis du likte teamarbeidet, spenningen og omspillbarheten i de tidligere spillene mine, vil du sannsynligvis synes dette er interessant. Det utvider co-op-formelen på måter jeg har ønsket å utforske i lang tid," skrev Booth.

"Vi er fortsatt i de tidlige stadiene av utviklingen, men vi åpner opp for spilltester for et begrenset antall spillere. Hvis du er interessert i å bli med oss på dette neste eventyret og bidra til å forme spillet tidlig, vil vi gjerne ha deg involvert, " fortsatte han.

Samarbeidsskytespillområdet har gått langt siden Left 4 Dead, og andre store navn har kommet inn for å fylle hullet det etterlot seg. Men hvis dette nye spillet blir sett på som en åndelig etterfølger til Left 4 Dead, vil det helt sikkert få mye oppmerksomhet fra fansen.