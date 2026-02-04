Legacy erstattet av FUT Esports på PGL Cluj Napoca 2026 på grunn av å ha en ugyldig vaktliste

HQ

Når IEM Krakow avsluttes, vil mange av de beste Counter-Strike 2 lagene og spillerne gå over fra det europeiske landet til en relativt nær europeisk motpart for den neste store turneringen i esport.

Mellom 14. og 22. februar vender PGL Cluj-Napoca tilbake til Romania for et stort arrangement der 16 av topplagene konkurrerer om en del av en premiepott på $ 625,000 XNUMX. For dette formål, mens vi allerede visste om mange av lagene som er til stede, har det skjedd en liten endring, ettersom Legacy har droppet ut av arrangementet på grunn av å ha en "ugyldig vaktliste", noe som gir rom for FUT Esports å tjene en plass som deres erstatning.

Det neste som skjer i denne turneringen, er at det offisielle formatet og tidsskjemaet for gruppespillet avsløres, en del der de 16 lagene skal spille maksimalt fem kamper for å sikre seg en av de åtte sluttspillplassene.

Gleder du deg til Cluj-Napoca?