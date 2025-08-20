Legacy of the Forge bringer omfattende hjemmetilpasning til Kingdom Come II

HQ

Under Gamescoms Opening Night Live presenterte Warhorse Studios og Deep Silver den etterlengtede utvidelsen til Kingdom Come: Deliverance II - Legacy of the Forge. Spillerne vil fortsette Henrys reise i Kuttenberg, hvor han overtar og gjenoppbygger sin avdøde fars legendariske smie, med mål om å stige i gradene i det lokale smedlauget.

Utvidelsen introduserer en blanding av nye daglige oppgaver som genererer inntekter - penger som kan brukes til å bygge nye hjem. Warhorse lover over 136 millioner måter å tilpasse Henrys nye hjem på: smia, privatkvarteret og de omkringliggende områdene kan alle skreddersys ned til minste detalj. Utover utseendet alene, ser det også ut til at valget av design påvirker gameplayet på et dypere nivå, og gir meningsfulle konsekvenser i stedet for bare kosmetisk flair.

Utvidelsen lanseres 9. september for PC, Xbox Series X|S og PlayStation 5. Eiere av Expansion Pass eller Gold Edition får DLC uten ekstra kostnad. Med denne nesten Sims-lignende byggefriheten tilfører Legacy of the Forge en ny dynamikk til middelalder-rollespillet - en blanding av grusom realisme og kreativt uttrykk, noe som gjør husbygging nesten like avhengighetsskapende som selve kampene.

Gleder du deg til denne nye utvidelsen?

https://www.youtube.com/watch?v=JcvB6lH-LKI