Legacy of the Forge: Den nye Kingdom Come II-utvidelsen graver i Henrys fortid

Flere eventyr venter i Warhorse Studios' kritikerroste Kingdom Come: Deliverance II. Studioets PR-sjef har offisielt annonsert den neste utvidelsen, Legacy of the Forge, som vil fokusere på Henrys opprinnelse - og, ikke overraskende, tilby et dypere og mer raffinert smidesystem.

Flere detaljer vil bli avduket under Gamescom i august, og det spekuleres allerede i en mulig lansering kort tid etter arrangementet. Forventningene er forståelig nok skyhøye etter lanseringen av Brushes With Death tidligere i år, og fansen venter ivrig på å se hva som er i vente.

