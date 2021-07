Legend of Mana HD

Square Enix har laget nye versjoner av de tre første spillene i Mana-serien, og tiden er dermed moden for at Legend of Mana skal få et nytt og bedre liv. Det er 22 år siden 1999, og de fleste av oss har for lengst pakket bort sin PlayStation. Det store spørsmålet er om hvorvidt dette spillet egentlig behøver å graves opp fra den store kirkegården.

Legend of Mana henter kjente og kjære action-RPG-elementer fra de tidligere spillene i serien, og staker samtidig opp en litt annerledes og mer merkelig løype enn vi har sett før. Etter å ha sett den animerte introen (sunget på svensk, av alle språk), som egentlig bare er en smørje man ikke forstår noe av, blir man plassert på et verdenskart man forstår enda mindre av.

Der klassikeren Secret of Mana fortalte en sammenhengende historie man måtte spille seg gjennom, lar Legend of Mana deg bygge sammen historien omtrent slik du selv ønsker. Verdenskartet er helt tomt og lar deg sette opp byer, huler og skoger der du vil. Ved å gjennomføre en rekke sideoppdrag kan man låse opp flere steder å besøke, som igjen åpner opp for flere oppdrag og bedre greier å kjøpe i butikkene. Plutselig er ikke spillet så uforståelig likevel.

Spillet føles overveldende når man først starter, men det går seg til etter hvert.

Jeg liker at det er ulineært, og jeg liker at man selv kan velge hvilke oppdrag man vil gjøre og hvilke steder man vil reise. I kjernen er Legend of Mana egentlig bare en dungeon crawler hvor man skal slåss seg gjennom alskens plasser for å banke en boss og høste belønninger, mens man venter på at det nedbrente Mana-tréet skal vokse tilbake til full størrelse.

Det er like repeterende i dag som det var i 1999, og jeg må medgi at jeg fort går lei av å traske gjennom områdene for å slå ned det som er av fiender og udyr. Samtidig må det sies at kontrollen er litt klønete og utdatert, og det er regelrett synd at de ikke har rettet opp i dette. Figuren må stå helt korrekt for at man skal kunne trigge handlinger, og hitboxene er like irriterende som de var i Secret of Mana på Super Nintendo. Når Square Enix først skulle ta seg bryet med å gi Legend of Mana et nytt liv, kunne de i det minste ha ryddet opp i slikt småtteri som også var irriterende for 20 år siden.

Kampene fungerer omtrent som i tidligere Mana-spill, men blir fort tråkige i lengden.

I motsetning til Trials of Mana-remaken som ble omgjort til full 3D, har man her beholdt den samme håndtegnede stilen som i originalverket. Med tanke på hvor pent alt ser ut, var nok dette et lurt trekk. Alt er en smule renere og mer polert denne gangen, uten at det ser drastisk annerledes ut. I min bok er dette utelukkende positivt.

La oss snakke litt om den fantastiske musikken i dette spillet. Komposisjonene er laget av selveste Yoko Shimomura (Street Fighter II, Kingdom Hearts...) og hun har også hatt en finger med i spillet når det kommer til disse nyversjonene. Alt låter nydelig, og er virkelig verdt å lytte til.

Grafisk er det lite å utsette.

Fabelaktig musikk til tross; trengte egentlig dette spillet et nytt liv? Tja. Det er mye å like ved Legend of Mana HD, men samtidig er det mye som føles både keitete og utdatert. Likevel er det noe sjarmerende med å være tro mot originalen i så stor grad som dette er, selv om det føles mer som en direkte port enn en polert nyversjon. Grafikk og musikk er både tidløst og vakkert, mens gameplayet og kontroll bærer preg av at dette en gammel traver. Det ulineære konseptet blir fort repeterende, og litt i overkant kjedelig. Kanskje hadde det ikke vært like nostalgisk korrekt å forandre på skavanker fra en annen tidsalder, men jeg ser for meg at en ny generasjon vil slite med å gi dette spillet en ordentlig sjanse. Dessverre, får vi kanskje si, for dette spillet er slettes ikke så ille tross alt.