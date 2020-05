Du ser på Annonser

De aller fleste forbinder nok Riot Games med League of Legends og utelukkende det, da MOBA-spillet er det eneste de står bak. Men med en spillerbase på flere millioner, samt å ha vært en katalysator for den økende eSport-trenden, er ikke det noe å kimse av heller. Nå ser det derimot ut til at Riot har lyst til å prøve seg på flere områder i spillbransjen, med planer for kommende spill innenfor andre sjangre. Først på menyen står det digitale kortspillet Legends of Runeterra.

Legends of Runeterra føyer seg inn i rekken av et etter hvert ganske formidabelt utvalg av digitale kortspill, som Hearthstone, Magic: The Gathering og The Elder Scrolls: Legends, for å nevne noen. Som navnet tilsier tar spillet utgangspunkt i verdenen Runeterra, selve universet til League of Legends. Mye er derfor velkjent om du har vært borti MOBA-spillet før, men samtidig er det også en del nytt innhold her. Som lignende spill i denne sjangeren handler Legends of Runeterra om å samle på digitale samlekort, som du deretter tar i bruk mot andre spillere. Kortene i dette spillet er delt i tre kategorier: Champions, Followers og Spells.

Champions er heltene fra League of Legends og de beste kortene i spillet. Her finner du kjente fjes som Garen, Lux, Ashe og Zed. Heltene har unike evner, kan "levle opp" under kamp og er naturligvis de kortene du bør bygge samlingen din rundt. Evnene de har og kriteriene for å levle opp er selvfølgelig også hentet fra League of Legends. Garen helbreder seg for hver runde, Lux kan kaste skjold på andre enheter og Tryndamere øker i nivå i stedet for å dø. Dette er rent snadder for fansen, men samtidig også noe man virkelig må ha i bakhodet når man setter i sammen en kortstokk.

Followers fungerer mer som standardenheter, men mange av disse kortene har også unike evner man bør være oppmerksom på. Spells-kortene er trylleformler man bruker ved siden av Champions og Followers og kan være alt fra å påføre skade til motstandernes enheter, til å helbrede dine egne. Alle kortene er igjen delt inn i egne regioner som Demacia og Freljord, og du kan bare ta i bruk et visst antall kort fra hver region når du bygger en kortstokk. Velg derfor med omhu.

Så fort du har bygd opp en kortstokk er tiden inne for å prøve ut kortene i kamp. Dette kan gjøres i en rekke moduser. Som kortspill flest har du de klassiske enkeltkampene mot andre spillere eller en AI, men du kan også gå løs på ulike utfordringer som er bygget opp rundt spesifikke begivenheter fra bakgrunnshistorien til League of Legends. Sist, men ikke minst kan du begi deg ut på "ekspedisjoner". I denne modusen bruker du ikke dine egne kort, men plukker ut tilfeldige kort fra en bunke før du starter. Deretter skal du gjennom et spesifikt antall kamper, hvor belønningen din avgjøres av hvor godt du gjennomfører serien. Her skal det sies at du belønnes uansett, selv om du skulle finne på å tape samtlige kamper, noe vi kommer tilbake til senere.

En runde i Legends of Runeterra gjennomføres ganske likt som de fleste andre digitale kortspill, men samtidig med noen nyvinninger. Det er lett å lære, men utfordrende å mestre.

Hver spiller starter med å velge en "hånd" på 4 tilfeldige kort fra sin bunke, samt at de får én "manakrystall". Dette er "valutaen" du bruker for å legge ut nye kort på bordet og den øker med 1 per runde. Hvor mye mana et kort koster, avhenger av kvalitet og kategori. De beste kortene koster helt opptil 10 manakrystaller, så det er lite lurt å plukke ut kun de gjeveste fra samlingen din. Hver runde er også delt i en slags "forberedelsesfase" hvor hver spiller legger ut kort og påfører eventuell magi, før de går videre til "angrepsfasen".

I likhet med League of Legends, handler Legends of Runeterra om å ødelegge motstanderens krystalltårn kalt "Nexus". Hvem som angriper bestemmes derimot etter tur, så når motstanderen angriper, handler runden din om å beskytte Nexusen din ved å sette enheter opp i blokk. Hver enhet har to variabler, et tall som bestemmer hvor mye skade de kan påføre og et for hvor mye skade de selv kan ta imot før de forsvinner. Noen enheter er mer naturlige forsvarere enn angripere og vice versa, så her gjelder det å være forberedt på begge deler.

I tillegg har spells-kortene, altså trylleformlene, stor betydning for utfallet av en runde, eller også en kamp som helhet. Disse luringene kan nemlig styrke spillet ditt på utrolig mange måter. De kan trekke tilfeldige kort til hånden din, de kan sende angripende enheter tilbake, de kan styrke aktive enheter med både økt skade og helse og de kan til og med eliminere alle kortene motstanderen har lagt ut på bordet.

En litt interessant vinkling er at spells-kortene i Legends of Runeterra også er delt inn i 3 underkategorier: Slow, Fast og Burst. Slow betyr at kortet kun kan aktiveres i forberedelsesfasen, mens Fast gjør at kortet kan brukes når som helst, men motstanderen har mulighet til å reagere og gjøre et mottrekk. Burst fører til at formelen på kortet brukes umiddelbart, uten at den på andre siden av bordet kan gjøre noe med det. Dette skaper enda mer ståhei i hver runde og gjennom spillets gang tvinges du ganske ofte til å tenke over valgene du gjør. Er det verdt å ofre en sterk enhet kun for å påføre motstanderen litt skade, eller bør du heller spille mer varsomt? Hvilke kort sitter motstanderen på?

Dette skaper en taktisk maktkamp som til syvende og sist er ganske spennende, for ikke å snakke om svært vanedannende.

På den audiovisuelle siden er også spillet noe for seg selv. I motsetning til den nokså fargerike stilen til Hearthstone, baserer Legends of Runeterra seg mer på malerier som ligner på typiske konseptbilder. En ganske fiffig detalj er at alle kortene i spillet er en del av et større kunstverk og du kan få opp hele bildet ved å trykke på et symbol på kortet. I tillegg står det en liten tekst som beskriver karakteren eller hendelsen i bildet. Ikke bare er det et imponerende stykke arbeid som er en fryd å se på, men det er med på å trekke deg inn i denne interessante verdenen, selv om spillet ikke har en typisk historiemodus.

Spillet er også fullstappet med stilige lydeffekter. Å høre Garen rope "Demacia!" når du slenger han ut på bordet, eller Jinx drive deg til vanvidd med sine spydige kommentarer er selvfølgelig en gavepakke til den erfarne League-spiller, men de mer ordinære enhetene innenfor hver region har også egne dialoger. Når to helt nye figurer plutselig begynner å snakke til hverandre, er det med på å knytte nye bånd til det originale materialet, slik at ikke alt handler bare om det du er kjent med fra League of Legends. Når det er sagt er nok heltene et trekkplaster for fansen, men per nå har spillet kun inkludert 35 helter fordelt på 7 regioner. Da antall helter i League of Legends nå er på den nette sum av 148, bør du være forberedt på at du kanskje ikke får se favoritthelten din helt ennå.

Ved siden av å spille kamper, er byggingen av kortstokker et lite syssel du bør legge ned litt tid i. Å plukke ut den perfekte blandingen av "fysiske" enhetskort og trylleformler kan bli litt av en kabal, særlig etter hvert som samlingen din øker. Som nevnt må du passe på at du bare har et visst antall fra hver region, velge de riktige heltene å bygge samlingen rundt, men også undersøke hvilke kort som har en såkalt "synergieffekt" på hverandre. Det er et spennende puslespill å drive med, men menyene i denne "deck builderen" kunne nok kanskje vært litt mer brukervennlige. Du kan selvfølgelig sortere kortene selv etter sjeldenhet og manakostnad, men de kunne gjerne vært sortert i kategorier, regioner og kostnad fra 1-10 manakrystaller som en standard. Det ser kanskje mer rotete ut enn det faktisk er, men det er forvirrende når du strever etter å finne den perfekte kombinasjonen.

Å tilegne seg nye kort er således mye av målet med hele spillet. I mange av de andre digitale kortspillene gjøres dette på en smått kontroversiell måte ved kjøp av tilfeldige kortpakker for egne penger. Denne utfordringen løser Legends of Runeterra på en særdeles god måte. Du kan spytte inn penger i dette spillet også, men forskjellen her er at det du kjøper er et såkalt "wildcard". Avhengig av sjeldenhet koster disse fra 10-300 mynter av spillets egen valuta, hvor det minste du kan kjøpe er 500 mynter for 55kr. Dette "wildcardet" lar deg derimot velge selv hvilke kort du vil bytte det inn i. Kjøper du et "champion wildcard" for 300 mynter kan du da velge hvilken helt du vil ha, i stedet for å måtte håpe på å få denne helten i en tilfeldig pakke. Dette er en svært god løsning for de som faktisk har tenkt å legge ned noen kroner i spillet.

Det virker altså som at Riot Games tar med seg den gode trenden de har hatt med mikrotransaksjoner i League of Legends videre. Der er alt så og si bare ren kosmetikk og absolutt ingen nødvendighet. Men det er det faktisk ikke i Legends of Runeterra heller. Myntene du kjøper for penger kan brukes til andre ting som nye spillebrett og "emotes" du kan sende til motstanderen under kamp, men det som virkelig betyr noe, det vil si kortene, kan du få tak i på mer prisvennlige måter. Spillet belønner deg nemlig for så og si alt du gjør. Du har egne "login rewards" du kan oppnå bare ved å starte spillet hver dag og du har også ukentlige og daglige oppdrag. I tillegg kan du som nevnt tidligere hente mye goder fra ekspedisjoner, eller bare ved å spille enkeltkamper. Etter hvert som du spiller nok kamper og fullfører nok oppdrag, låser du opp såkale "bundles" som er hele esker med nye kort. Legends of Runeterra belønner deg rett og slett ved å spille og frister deg i svært liten grad til overdreven pengebruk.

Legends of Runeterra tar opp konkurransen med det digitale kortspillmarkedet på en trygg måte, selv om det også tør å ta noen sjanser. Forretningsmodellen og måten spillet belønner deg på er spillet største styrke og med en flott visuell stil og gode lydeffekter er det lite å utsette spillet på. Noen av menyene kunne vært bedre, i tillegg til at det meste er gjenkjennbart for en dreven kortspiller. Om Legends of Runeterra klarer å tiltrekke seg etablerte spillere fra spill som Hearthstone og Magic er usikkert, men det er en ren godtepose for League of Legends-fansen og også et ypperlig sted å starte for nye spillere.