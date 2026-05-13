Lego Batman: Legacy of the Dark Knight avslører spillbar Joker og Harley Quinn i ny trailer

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight Mayhem Collection er ikke helt ute ennå, men TT Games har allerede avslørt den første DLC-en til spillet, og den vil la oss forårsake en god del kaos. I den nye traileren for spillets Deluxe Edition fikk vi et glimt av den kommende store DLC-en, Mayhem Collection.

Mayhem Collection inkluderer Mayhem Mode, en ny spillmodus der du får i oppgave å forårsake så mye kaos i Gotham som mulig. I denne modusen spiller du ikke som Batman og vennene dine og ødelegger alt det harde arbeidet du har gjort i Gotham. I stedet får du spille som Jokeren og Harley Quinn.

DLC kommer også med et nytt historieoppdrag for Jokeren og Harley, samt Sinister Suits for hver av de syv spillbare karakterene. DLC-en kommer i september, men hvis du vil ha Deluxe Edition-godbiter tidligere, får du også 28 ekstra drakter, 20 nye Batcave-gjenstander og tidlig tilgang til spillet.