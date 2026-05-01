Lego Batman: Legacy of the Dark Knight er ferdig og klart for lansering

TT Games har kunngjort at det kommende Lego Batman: Legacy of the Dark Knight offisielt er klart for lansering om tre uker. Det britiske studioet har bekreftet at spillet har "gått gull" og er 'komplett', for alle intensive formål.

TT Games følger til og med denne nyheten med en nyttig beskrivelse av hva det å gå gull betyr, noe som uten tvil er ideelt for alle yngre fans som har fulgt med på dette prosjektets produksjon.

"Rask leksjon: Når et spill under utvikling har "gått gull", betyr det at basisspillet er fullført! I gamle dager ble spillene trykt på gullmaster-plater når de var ferdige. Det er en viktig milepæl i utviklingen, og vi er så glade for at vi kan dele dette med dere!"

Lanseringen nærmer seg med stormskritt, og vi vil snart kunne fortelle deg mer om Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, så følg med hvis du er spent på dette ambisiøse kommende plattformspillet.