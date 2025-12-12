Lego Batman: Legacy of the Dark Knight får en utgivelsesdato på The Game Awards

HQ

Tidligere kunngjorde utvikleren TT Games at det kommende Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ville være en slags samling av ikoniske Dark Knight-minner parret med en helt massiv åpen verden å utforske.

Det ser ut til å være tilfelle i den nyeste spilltraileren, som blander scener fra filmene fra forskjellige tidsepoker kombinert med Arkham-aktig kamp og utforskning.

Spillet fikk også sin endelige utgivelsesdato, 29. mai 2026 på alle plattformer. Du kan se traileren nedenfor.