Lego Batman: Legacy of the Dark Knight har en fullt tilpassbar Batcave
Ikke bare kan du innrede garasjen slik du vil, men du kan også sette opp prangende utstillinger med alle bilene dine.
Om litt over en måned får vi nok en gang dykke ned i Lego Batmans fantastiske verden i et spill som ser ut til å være det nærmeste vi kommer den klassiske Arkham-serien siden den revolusjonerte superheltsjangeren for rundt 15 år siden. Det er fortsatt et Lego-spill, til tross for en massiv åpen Gotham City å utforske.
Dette ser vi ikke bare i designet og det mer barnevennlige fokuset, men også i det faktum at vi kan bygge ting. Dette inkluderer tilsynelatende vår Batcave, som vi kan designe med overraskende stor frihet, inkludert vitrineskap til alle Batman-draktene våre (vi fortalte om en av dem i går), møbler, treningsutstyr og andre dekorasjoner.
Vi har også en arbeidsbenk til rådighet, som vi kan bruke til å oppgradere utstyret vårt, samt en massiv garasje fylt med mange av Batmans mest ikoniske kjøretøy. Sjekk ut Lego Batman: Legacy of the Dark Knight -traileren nedenfor, med en grundig omvisning i Batcave, som ser ut til å være en mye viktigere del av eventyret enn vi hadde forventet.