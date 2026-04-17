Lego Batman: Legacy of the Dark Knight har en fullt tilpassbar Batcave

Om litt over en måned får vi nok en gang dykke ned i Lego Batmans fantastiske verden i et spill som ser ut til å være det nærmeste vi kommer den klassiske Arkham-serien siden den revolusjonerte superheltsjangeren for rundt 15 år siden. Det er fortsatt et Lego-spill, til tross for en massiv åpen Gotham City å utforske.

Dette ser vi ikke bare i designet og det mer barnevennlige fokuset, men også i det faktum at vi kan bygge ting. Dette inkluderer tilsynelatende vår Batcave, som vi kan designe med overraskende stor frihet, inkludert vitrineskap til alle Batman-draktene våre (vi fortalte om en av dem i går), møbler, treningsutstyr og andre dekorasjoner.

Vi har også en arbeidsbenk til rådighet, som vi kan bruke til å oppgradere utstyret vårt, samt en massiv garasje fylt med mange av Batmans mest ikoniske kjøretøy. Sjekk ut Lego Batman: Legacy of the Dark Knight -traileren nedenfor, med en grundig omvisning i Batcave, som ser ut til å være en mye viktigere del av eventyret enn vi hadde forventet.