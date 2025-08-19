LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight kan være et av Batmans største spill

HQ

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight er det nye spillet fra TT Games. Annonsert under Summer Game Fest, lanseres det i 2026, og det er et actioneventyr med en åpen verden, og tar øyeblikk fra hele karakterens historie.

Jonathan Smith, sjef for TT Games, fortalte Geoff Keighley at dette spillet forteller hele historien om Batman, med ikoniske øyeblikk fra "flere tiår med Batman-filmer, TV-serier, tegneserier og spill". Det er scener fra Batman-filmene (The Dark Knight, The Batman), men det er også referanser til Arkham-spillene, for eksempel.

Kampsystemet har også blitt fullstendig fornyet, og for første gang i LEGO-spill, vanskelighetsgrader, så spillere som ønsker en mer utfordrende opplevelse vil bli servert.

Etter LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight kan ikke bare være det beste LEGO-spillet, men også det definitive Batman-spillet. Det lanseres i 2026 på PS5, Xbox Series X, PC og Nintendo Switch 2 (og bare Switch 2, ikke den første).