Lego Batman: Legacy of the Dark Knight lærer oss alle hvordan vi kan omfavne vår indre gorilla i den nyeste traileren

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight's nyeste trailer tar en ganske annerledes tilnærming når den viser oss hvordan håndlangerne i Gotham lever sitt daglige liv. Det ser ut som om det er både arbeid og hobby å være håndlanger, og det er gøy for hele familien, selv om det kan resultere i at du blir slått i bittesmå plastbiter av Batman og hans kompiser.

Som NPC-er, eller Notorious, Professional Criminals, som traileren forklarer, har hench-folk noen regler de må følge hvis de vil bli med i en av Gothams større gjenger. De må kle seg etter jobben de vil ha, noe som betyr at de må ha på seg klovnesminke, pingvinkostyme eller til og med solbriller om natten. De bør også bruke kompissystemet, helst med en større og slemmere fiende som de kan bruke til å distrahere Batman mens de prøver å stikke av.

For det tredje må du passe deg for Batman som en av Gothams mange gorillaer. Han er en ondskapsfull, gretten forbryterbekjemper som ikke lar noen oppviglere ha det gøy i den store byen Gotham. Så det gjelder å være på vakt hele tiden, og aldri snu ryggen til en posisjon der han kan ta tak i deg og brekke armen din.

Men det handler ikke bare om å slåss mot Batman og kle seg stilig, for det finnes også noen gode fordeler, som tilgang til Iceberg Lounge, samt en god helse- og tannlegeordning. Kanskje vi må kle oss ut som en håndlanger i Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, så får vi se hvor fint de har det.