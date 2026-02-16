Lego Batman: Legacy of the Dark Knight sine PC-spesifikasjoner avslørt

HQ

Med PC-markedet i den tilstanden det er i akkurat nå, føles kravene og spesifikasjonene som trengs for å spille de nyeste spillene viktigere enn noensinne, både fra spillerens og utviklerens perspektiv, for hvis du ikke har en rigg som er i stand til å kjøre de nyeste titlene, kommer du virkelig til å bruke hundrevis av kroner på en ny RAM-minnepinne eller GPU?

Heldigvis har Lego Batman: Legacy of the Dark Knight tonet ned RAM-kravene, men det betyr ikke at det er akkurat lett på etterspørsel heller. Via systemkravene på spillets Steam-side trenger du 16 GB RAM for å kjøre spillet, enten det er på minimum eller anbefalte spesifikasjoner. For den nedre enden vil du også ha en Intel Core i5-9600K eller AMD Ryzen 5 3600 som CPU, og en NVIDIA GeForce RTX 2070, 8 GB eller AMD Radeon RX 5700 XT, 8 GB eller INTEL Arc A770, 16 GB for GPUen din.

50 GB lagringsplass og en SSD er også påkrevd uansett hvilken hastighet du kjører spillet på, og Lego Batman: Legacy of the Dark Knight øker ytelseskravene ganske betydelig når vi ser på de anbefalte spesifikasjonene. En NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB eller AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB GPU er nødvendig, sammen med en Intel Core i7-12700K eller AMD Ryzen 7 7700X som CPU. Dette er ikke de nyeste modellene, men de føles likevel ganske kraftige for et Lego-spill.

Har du det som trengs for å kjøre Lego Batman: Legacy of the Dark Knight?