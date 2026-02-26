Lego Batman: Legacy of the Dark Knight vil se nikk til Batfleck-draktene

HQ

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight Lego er bare noen måneder unna nå, og skal bringe oss tilbake til de berusende dagene da vi slo kriminelle til de ble til en myriade av plastbiter strødd utover gulvet. Mens Lego Batman: Legacy of the Dark Knight vil være forskjellig fra tidligere Lego Batman-spill på mange måter, vil det inneholde mange muligheter til å tilpasse vår kappekledde korsfarer, med mer enn 100 tilgjengelige skins.

I spillets kampanjer har vi sett og fått bekreftet Batsuits fra Christian Bale-, Michael Keaton- og til og med Robert Pattinson-filmene. Det virket som om IGN at Batfleck ble utelatt, og de spurte derfor TT Games' produksjonssjef og strategiske direktør Jonathan Smith om Ben Afflecks versjon av Batman ville få litt kjærlighet.

"Vi trekker på alt gjennom franchisens historie i dette spillet," sa Smith. "Så ja, du har drakter og øyeblikk og kjøretøy som alle vil kjenne igjen fra alle filmene."

Der har dere det, Snyder-fans. Ben Afflecks versjon av Batman, som ble hengende lenge i DCEU, vil få sin tid i solen. Vi håper på noen historieoppdrag inspirert av Snyderverset, der Bruce kan stoppe seg selv fra å drepe Supermann etter å ha hørt navnet Martha.

Du kan herje rundt i Gotham som hvilken versjon av Batman du vil når spillet lanseres 29. mai.