Lego Batman: Legacy of the Dark Knight vil vise oss den definitive Batman-historien

Batman og Lego kan kanskje virke som en litt ubekjent kombinasjon, men de fungerer utrolig godt sammen, og derfor får vi nok en gang et nytt videospillsamarbeid mellom de to. Lego Batman: Legacy of the Dark Knight kombinerer tegneserier, filmer, andre videospill og mer for å fortelle en lang, sammenhengende historie om Batman.

På Gamescom spurte vi Jonathan Smith, TT Games' produksjonssjef og strategiske direktør, om hvordan teamet klarer å bestemme seg for hvilken versjon av visse karakterers opprinnelse og hendelser de vil skildre i spillet.

"Det er en møysommelig jobb med å gå gjennom alt kildematerialet", forklarte Smith. "Historieteamet vårt og designteamet vårt fordypet seg i mange måneder i alle disse referansene. Og så prioriterer vi. Så vi ønsker å ha med alt. Men selvfølgelig må vi prioritere noen ting."

Smith fortsatte med å forklare at hovedhistorien i spillet vil inneholde "de ikoniske øyeblikkene som spillerne forventer, spesielt fra filmene", men at det også "finnes ekstra karakterer og sideoppdrag og ekstra liv og overraskelser i byen også", så vi har noen påskeegg å se frem til.

Sjekk ut hele intervjuet vårt for Lego Batman: Legacy of the Dark Knight nedenfor, og hold øye med vår kommende Gamescom-forhåndsvisning.