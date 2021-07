Det er mange innovative, vakre og interessante spill fra danske utviklere, men til tross for at danske spill høster mange positive adjektiver, er det fremdeles sjelden de stikker av med store internasjonale priser. Likevel var det akkurat det Light Brick Studio oppnådde da deres LEGO Builder's Journey i fjor vant prisen Mobile Game of the Year på The Golden Joystick Awards. Nå forlater spillet kryperommet på Apple Arcade og må konkurrere med de store gutta på Steam og Nintendo eShop. Kan det også måle seg med de beste spillene her?

Det korte svaret er ja - ikke fordi spillet har endret seg siden den opprinnelige lanseringen, men nettopp fordi det fremdeles føles som et mobilspill. Det høres ut som kritikk, men her er det egentlig ment som ros. Builder's Journey er designet for å dra nytte av mobilens styrker - en skarp skjerm, berøringskontroller og raske lastetider.

Hvert nivå i Builder's Journey er relativt kort og kan gjennomføres på et par minutter. Ofte har man imidlertid lyst til å bli litt lenger. Builder's Journey er nemlig et et vakkert spill, kanskje enda finere enn den primære inspirasjonskilden Monument Valley. Du blir virkelig påminnet om at LEGO ikke bare er et leketøy, men også av førsteklasses design. Og folkene i Light Brick Studio klarer å få mest mulig ut av bitene. Enten det er et idyllisk skogområde, et dystert maskinrom eller noe helt annet, vil du snu kameraet og utforske de vakre modellene fra alle mulige vinkler.

Grafisk imponerer spillet også spesielt med sine veldig fine lyseffekter. Detaljene er virkelig tatt vare på, og utvikleren har til og med valgt å implementere et fysikksystem der tapte brikker faller annerledes avhengig av momentum, selv om det ikke har noen innvirkning på spillingen. PC-versjonen støtter også Ray Tracing, men du vil ikke savne det på Nintendo Switch uansett.

Til tross for at hvert nivå er et lite kunstverk i seg selv, er ikke Builder's Journey et komplett sett som skal legges på hyllen og aldri tukles med. Du må bygge, rive ned og eksperimentere for å komme deg gjennom de mange nivåene. Det vil aldri være veldig utfordrende, ettersom opplevelsen er i fokus i stedet for hardcore hodepine, men spillet gir deg likevel nok brikker å leke med til at du både må tenke deg litt om og prøve deg frem for å komme videre. Det må også nevnes at kontrollsystemet på Switch fungerer ganske bra, selv om det noen ganger kan være litt vanskelig å velge riktig brikke. På PC kan du bare bruke musen.

Builder's Journey kan gjennomføres på halvannen til to timer. Likevel føles reisen mye lenger, da du hele tiden introduseres for nye mekanikker. Det kan være brikker som beveger seg, eller nivåer hvor du må bygge en rutsjebane for å komme deg videre. Heldigvis føles spillet intuitivt hele veien gjennom. Spillet klarer å kommunisere helt uten bruk av ord. I stedet brukes animasjoner, for eksempel når legomannen lener seg lett fremover hvis du har plassert en brikke litt for langt unna. Eller til og med musikk - en summende bakgrunnsmusikk legger naturlig opp til langsom utforskning mens en litt up-beat rytme indikerer at nå skal det bygges fritt. På denne måten har spillet (som LEGO-brikken) universiell appell.

Det samme kan sies om spillets historie. Som Flower, Rime og mange, mange andre stemningsfulle indiespill, åpner Builder's Journey med idylliske, naturskjønne omgivelser. Heretter blir det hele en smule mer mekanisk. Mystisk til og med. Merkelige maskiner begynner å operere i bakgrunnen, og spillet skaper en dyster, undertrykkende atmosfære. Verden som en gang virket harmonisk og naturlig, viser seg å være kunstig, mekanisk og ikke minst uforståelig. Kort sagt er spillets reise den vi alle må gjennom i livet når barndommens glade dager begynner å gå seg vill i horisonten.

På denne måten belyser spillet nye sider av legoklossen. Kreativitet og lek er som vanlig i fokus, men denne gangen finner vi også nostalgi og lengsel etter en enklere verden som den lille plastklossen representerer for mange voksne. Builder's Journey klarer virkelig å få det hele til å gå opp i en høyere enhet.

Så ergerlig som det er, må jeg også bedømme spillet etter prisen. Og 200 kroner for halvannen time underholdning er rett og slett for mye. Spesielt når spillet er tilgjengelig på Apple Arcade for 59 kroner i måneden. Skulle jeg finne noe mer å klage på, flater den ellers fine kurven for vanskelighetsgraden litt ut mot slutten, og de siste nivåene kunne ha tilbudt litt ekstra utfordring eller mer spennende mekanikk. Det siste kapitlet i spillet er imidlertid helt nytt i denne versjonen, så du får litt ekstra innhold i forhold til mobilversjonen.

Men det er veldig små klagepunkter. LEGO Builder's Journey er helt fantastisk. Ikke bare som et spill, takket være den solide puzzledesignen, men også som en ren opplevelse som gir et stort følelsesmessig avtrykk. Om du kjøper det nå eller venter til prisen er litt mer overkommelig, bør du virkelig ikke gå glipp av denne opplevelsen.