LEGO Builder's Journey kommer snart til Xbox

Det vakre puzzlespillet LEGO Builder's Journey ble opprinnelig utgitt via Apple Arcade i desember 2019, og året etter ble det kåret til Mobile Game of the Year ved Golden Joystick Awards. Tidligere i år kom spillet også til Nintendo Switch og PC i form av en utvidet utgave, og om ikke lenge kan også Xbox-spillere gå på oppdagelse i det nydelige miniatyr-universet, ettersom LEGO Builder's Journey kommer til Xbox One og Xbox Series 25. november.

Du finner anmeldelsen vår av spillet her, hvor vi ga det hele 9 av 10.