Lego Fortnite-video forbereder oss på et bedårende, klossete eventyr

Lego Fortnite lanseres offisielt i dag, noe som betyr at du om bare noen timer kan dra til Battle Royale og oppleve en ny versjon av spillet som legger større vekt på overlevelse og bygging, alene eller sammen med opptil sju venner.

I forbindelse med lanseringen har det nå kommet en filmatisk trailer for modusen, og den viser det som ser ut til å bli en veldig sjarmerende og søt opplevelse. I tillegg viser traileren at bananen Peely har blitt legofisert og nå venter på nye eventyr i den nye modusen, etter at han tilsynelatende forsvant nylig.

Før du sjekker ut traileren under kan du gå hit for å lære mer om hvordan Epic Games går frem for å gjøre om de utallige skinnene i spillet til Lego-versjoner.