Det er helt vilt å tenke på at i løpet av de nesten åtte årene siden Horizon: Zero Dawn gjorde sin ankomst på PlayStation 4-konsoller, har vi hatt en full oppfølger, en remaster, planer om å produsere en TV-serie som tilsynelatende har kollapset, en virtuell virkelighetsspinoff, og nå også en mursteinifisert Lego-tilpasning av det første prosjektet. Sony har melket Guerrilla Games' kreasjon for alt den er verdt, og det er nettopp på grunn av dette at vi nå stiller spørsmålet om det både er for mye Horizon ute i naturen og også om det er behov for Lego Horizon Adventures.

Før jeg går nærmere inn på mine tanker om Lego Horizon Adventures, la meg også kommentere det grunnleggende formålet med dette spillet, og hvordan det til tross for sin sjarm egentlig ikke gir noen mening. Dette er ikke Horizon: Zero Dawn tilbake i Lego-format, det er en versjon av historien som har blitt forenklet og justert for å passe for et yngre publikum. Som konsept er det mye fornuft i det. Bortsett fra at Horizon: Zero Dawn ikke er et voldsomt modent spill i utgangspunktet, noe som betyr at det sannsynligvis er mange yngre spillere som allerede har opplevd hoveddelen (kanskje til og med med remasteren som debuterte for et par uker siden ...), yngre spillere som etter bare et par timer med Lego Horizon Adventures vil innse at tonen og strukturen til og med er for infantil for dem. Jepp, det er her mitt første problem med Lego Horizon Adventures kryper inn fordi dette spillet eksisterer i et merkelig limbo der det ikke er like generasjonsoverskridende som TT Games' Lego-titler og likevel ikke like barnevennlig som Outrights familietilbud. Det har en veldig rudimentær spilldesign kombinert med Cbeebies-lignende dialog, vitser og tekst, samtidig som det byr på kamp som kan være ganske fartsfylt og samtidig er basert på en franchise som barn og unge sannsynligvis enten ikke vil kjenne igjen eller ikke bryr seg like mye om som etablerte titaner som SpongeBob SquarePants eller Bluey. Alt dette kommer sammen for å lage et spill som jeg fremdeles ikke kan sette fingeren på demografien det i bunn og grunn er designet for.

Men uansett, Lego Horizon Adventures tar hovedspillets kjernehistorie og destillerer den til en omtrent fem timer lang fortelling som fokuserer på viktige hendelser som skjedde i gresslettene, de snødekte fjellene, junglene og ørkenene i det amerikanske midtvesten. Du møter fortsatt Helis og Hades, og flere nøkkelpersoner får en uheldig slutt, men det hele er tonet ned og mye mindre følelsesladet for å gjøre historien så barnevennlig som mulig. For eksempel er Rosts død veldig annerledes denne gangen enn i Zero Dawn, og karakteren "forlater deg" heller aldri. Det kan virke som kjetteri for Horizon fans, men siden det ikke er noe åpen verden-element, er det en mer sømløs overgang enn du skulle tro, og faktisk er mine største kvaler med den narrative struktureringen og oppsettet hvor mye de har dummet ned historien og tatt enhver overbevisende brodd ut av den, noe vi vanligvis ikke ser i andre Lego-adaptasjoner.

Ashly Burch og resten av stemmegjengen er tilbake og gjør en fantastisk jobb med å fortsette å gi liv til sine respektive karakterer, det er tonnevis av den karakteristiske Lego-sjarmen og humoren som ofte vil gi deg et smil om munnen, og selve det visuelle og presentasjonen er vanligvis fantastisk og maler en fantastisk mursteinversjon av den allerede vakre Horizon -verdenen. Så narrativt og presentasjonsmessig er det både bra og dårlig, men for det meste er det positivt og gir en morsom opplevelse.

Det som ikke har imponert meg like mye, er gameplayet. Det er stivt og ofte så forutsigbart at etter en time eller to føles det som om du vet nøyaktig hvordan dette spillet fungerer og vil fungere helt til rulleteksten. Og det inntrykket stemmer også, for Lego Horizon Adventures gjør i utgangspunktet aldri noe for å overraske deg. Det legger et grunnlag i løpet av det første minuttet og holder seg til det resten av opplevelsen, og det grunnlaget er i hovedsak å bruke Aloy eller en av de tre andre spillbare karakterene til å jobbe seg gjennom et lineært nivå der du beseirer kultister og robotskapninger på definerte arenaer og i mellomtiden delvis ødelegger omgivelsene, åpner kister som kan oppdages, og bygger en og annen (og tilsynelatende meningsløs) struktur, alt for å skaffe deg knotter som du kan bruke til å forbedre Aloy og knutepunktområdet i Mother's Heart. Eventyrene og ekspedisjonene kan være forskjellige takket være prosedyregenereringselementer eller fordi de er basert på unike biomer, men selve strukturen og designfilosofien er den samme hver gang, og det tar virkelig magien ut av Horizon å ha et så rigid og forutsigbart oppsett.

Mother's Heart mangler også dybde og intriger, ettersom det er ment å være et knutepunkt der du tilpasser og designer de ulike elementene på din egen måte, men det hele er veldig grunnleggende og nok en gang så rigid at du mister interessen for å justere taktekkingen på en bygning, hvilken type tomt den er basert på, eller legge til fjollete stilelementer rundt om i landsbyen. Det føles ikke som om Mother's Heart utvides og utvikler seg med eventyret, det blir bare større og mer tidkrevende å bevege seg rundt med mer uinteragerbart fluff overalt.

Så er det innholdet utover kjernehistorien, som i beste fall er minimalt. Mens TT Games' Lego-prosjekter har hatt en tendens til å gå så ekstremt langt med samleobjekter og ekstra måter å holde spilleren engasjert på at det kan føles overveldende, har Lego Horizon Adventures så lite at man virkelig begynner å lure på om man går glipp av noe. Du kan tjene Gold Bricks ved å fullføre eventyr og mindre utfordringer som å beseire fiender ved hjelp av eksploderende tønner, og dette kommer på toppen av Red Bricks som du får ved å overvinne de mer boss- og kampsentriske Apex Hunts. Men hva gir disse deg egentlig? For det meste åpner belønningen veier til flere antrekk for Aloy eller mer tilpassbare elementer i Mother's Heart. Det er ingen minikits eller andre typer belønninger å finne gjennom nivåene, det er ingen morsomme bonuser og juksekodelignende statister å fikle med, og alt dette betyr at mer og mer vekt og press legges på gameplayet og kampene for å lykkes og imponere, noe det ikke har dybden eller rekkevidden til å muliggjøre. Selv om det er et skue å slåss mot en Thunderjaw, er det så stivt og mekanisk begrenset at trusselen disse dødelige robotene utgjorde i det originale spillet, ikke blir overført hit på noen som helst måte.

Det er alle disse sammensatte elementene som gjør meg litt usikker med Lego Horizon Adventures. På den ene siden er det så enkelt og lett å plukke opp og spille, med en så fantastisk presentasjon, god samarbeidsstøtte og en stor grad av sjarm at det blir veldig, veldig lett å elske. Men samtidig føles spillet ofte for forutsigbart, tilpasningssystemene skuffer, og selv etter å ha skaffet meg alle tilgjengelige Gold og Red Brick kan jeg fortsatt ikke finne ut hvem dette spillet er rettet mot. Med den nylige remasteren og til og med den relative nyheten av den opprinnelige PS4-lanseringen, er det vanskelig å peke en finger mot dette spillet og kalle det et must-play, spesielt siden det sammenlignet med stort sett alle andre Lego-spill som er tilgjengelige, mangler i nesten alle målinger.