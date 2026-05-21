Lego og Nintendo forbereder et Donkey Kong-samarbeid

Lego og Nintendo har vært et uvanlig fordelaktig partnerskap for begge selskaper, med flere utrolig populære sett blant barn, entusiastiske Lego-nybegynnere og die-hard-proffer. Og de er ikke ferdige ennå. Tvert imot ser det ut til at det er flere produkter på vei, med Donkey Kong som det neste i rekken.

Gjennom Nintendo Today-appen viser de to selskapene frem en Donkey Kong-logo komplett med rullende Lego-tønner. Dette får en til å mistenke at det er et mer klassisk byggverk, siden det var nettopp ved å kaste tønner på Jumpman (bedre kjent i dag som Mario) at Donkey Kong fikk sitt gjennombrudd. Det har tidligere gått rykter om at Lego og Nintendo jobbet med et Lego-arkadekabinett basert på Donkey Kong, og dette ville absolutt passe inn i bildet.

Samtidig kan det være noe helt annet, som et lekesett for barn, et diorama eller noe annet. Men siden de nå har bekreftet at noe er i støpeskjeen, vil det sannsynligvis ikke ta lang tid før vi får vite mer. Sjekk ut klippet i Bluesky-innlegget nedenfor.