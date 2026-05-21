Lego og Nintendo forbereder et Donkey Kong-samarbeid
Det er tydeligvis et nytt sett, men vi vet ennå ikke hva det forestiller eller når det vil bli utgitt.
Lego og Nintendo har vært et uvanlig fordelaktig partnerskap for begge selskaper, med flere utrolig populære sett blant barn, entusiastiske Lego-nybegynnere og die-hard-proffer. Og de er ikke ferdige ennå. Tvert imot ser det ut til at det er flere produkter på vei, med Donkey Kong som det neste i rekken.
Gjennom Nintendo Today-appen viser de to selskapene frem en Donkey Kong-logo komplett med rullende Lego-tønner. Dette får en til å mistenke at det er et mer klassisk byggverk, siden det var nettopp ved å kaste tønner på Jumpman (bedre kjent i dag som Mario) at Donkey Kong fikk sitt gjennombrudd. Det har tidligere gått rykter om at Lego og Nintendo jobbet med et Lego-arkadekabinett basert på Donkey Kong, og dette ville absolutt passe inn i bildet.
Samtidig kan det være noe helt annet, som et lekesett for barn, et diorama eller noe annet. Men siden de nå har bekreftet at noe er i støpeskjeen, vil det sannsynligvis ikke ta lang tid før vi får vite mer. Sjekk ut klippet i Bluesky-innlegget nedenfor.