Lego Party ser veldig gøy ut i lanseringstraileren

De som har en Switch kan kose seg med Super Mario Party Jamboree (som også har blitt oppgradert med Jamboree TV for Switch 2), men for de som ønsker å spille noe lignende på PC, PlayStation og Xbox, er det ikke så mange alternativer.

Det er her Lego Party kommer inn i bildet. Som navnet antyder, er det et partyspill for opptil fire personer der dere kan delta i over 60 ulike minispill inspirert av klassiske Lego-temaer som pirater og verdensrommet. Det er også en betydelig online-komponent med crossplay.

Det ble lansert i går (vi er litt sent ute med vår anmeldelse, men vi jobber så fort vi kan), og hvis du vil sjekke ut denne lovende partyopplevelsen, kan du finne lanseringstraileren nedenfor. Og ja, i tillegg til formatene ovenfor, kommer det også til Switch - hvis du mot alle odds trenger et alternativ til Marios ekvivalent.