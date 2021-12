Lego Sonic the Hedgehog kan kjøpes neste uke

HQ

Allerede i februar annonserte Sega og Lego Group at de ville lage et Sonic the Hedgehog-Legosett etter et forslag fra Viv Grannell. Vi har ikke hørt stort siden den gang, men det betyr ikke alltid dårlig nytt.

Etter noen dager med lekkasjer kan de to selskapene bekrefte at det som enkelt nok kalles Lego Ideas Sonic the Hedgehog Green Hill Zone blir tilgjengelig i offisielle Lego-butikker og Lego.com den 1. januar. Dette settet vil bestå av 1,125 deler som sammen danner den velkjente verdenen, Sonic, Dr. Eggman, Crabmeat, Moto Bug, Phantom Ruby, ti gullringer og en Technic-plate som du kan bruke til å skyte Sonic og gjengen opp i luften. I tillegg følger det med noen mindre deler som pynter omgivelsene.

Settet vil koste 69.99 dollar og euro når det blir tilgjengelig på lørdag.