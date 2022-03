Lego Star Wars: The Skywalker Saga blir enormt og vakkert

HQ

At Lego Star Wars: The Skywalker Saga ville bli det største i serien var vel ganske tydelig for de fleste med en gang vi hørte om spillet siden det vil la oss gå gjennom alle ni hovedfilmene og mer, men heldigvis virker det som om dette ikke vil gå utover kvaliteten.

For TT Games var tidlig ute med å si at Lego Star Wars: The Skywalker Saga ville bygges med en ny motor som skulle la dem gjøre alt større, bedre og penere, noe som synes i den nye videodagboken. Dessverre førte dette som kjent til et ganske dårlig arbeidsmiljø på grunn av det ekstra arbeidet og behandlingen av noen ansatte, men selve resultatet virker det ikke å være stort å klage på.

Selv om vi skal få utforske nesten hver eneste planet som har vært på det store lerretet gjennom årene er det sannelig pent også. Se bare på det nydelige vannet eller hvordan sand begynner å dekke figurer i ørkener som fremheves i videoen, samt hvor vakkert skjermbildet av Rey på Ahch-To er. Dette i et spill som lar oss se og gjøre langt mer enn noen gang før...