Lego Star Wars: The Skywalker Saga er allerede ferdig

Planen var i utgangspunktet at vi skulle få Lego Star Wars: The Skywalker Saga i oktober 2020, men på grunn av utviklingsproblemer, pandemien og mer forsvant spillet plutselig helt fra radaren i lang tid. Heldigvis har en rekke trailere den siste tiden gjort det klart at TT Games virker trygge på å rekke den lovede lanseringen i april, noe de har god grunn til.

Britene bekrefter at Lego Star Wars: The Skywalker Saga allerede har "gone gold". Selv om det uttrykket ikke betyr like mye i disse dager som før, noe Cyberpunk 2077 er et godt eksempel på, vil dette si at utviklingen nærmest er ferdig slik at spillet kan sendes til produksjonen. Dermed kan vi være veldig trygge på å få fingrene i Lego Star Wars: The Skywalker Saga fra og med den 5. april.