Leiesoldatdagen kommer tilbake i Borderlands 4s første Bounty Pack

Etter ankomsten av Borderlands 4 i begynnelsen av september ble det snart bekreftet at spillet ville ha ganske trang støtte etter lanseringen, og begynte med full effekt med den første av mange mindre DLC-er kjent som Bounty Packs. For Borderlands 2 -fans ser det ut til at disse ligner noe på de mindre Headhunter -pakkene, og på samme måte som disse hadde en tendens til å gjenspeile høytider og festlige perioder, vil den første Bounty Pack for Borderlands 4 gjøre det samme.

Som en del av den nylige Pax Australia, Gearbox var til stede for å avsløre Bounty Pack 1, som er kjent som How Rush Saved Mercenary Day. For de som ikke er klar over, Mercenary Day er Borderlands 'universets ekvivalent til jul, og når det gjelder hvordan det vil bli presentert med denne DLC, blir vi fortalt følgende.

"Rush, den elskverdige lederen av Outbounders, føler hjemlengsel og nostalgi for høytidene han har verdsatt i årene som har gått. Etter hans beregninger er det snart leiesoldatdag, en festlig tid for gavegivning og skyting med venner og familie, og han vil gjerne bringe den samme feststemningen til Kairos' befolkning. Men hans håp om en festlig høytid står i direkte motsetning til Screw, tidsholderens kulturminister, som har fått i oppdrag å holde feiringen så kjedelig og homogen som mulig. Gjennom en rekke helt nye hovedoppdrag skal du vise Screw den sanne betydningen av leiesoldatdagen med alle nødvendige midler, og kanskje få noen nye legendariske bytter i prosessen."

Når det gjelder hva pakken vil tilby, utover en ny mindre historie å følge, er vi lovet fire omrullbare våpen, fire Vault Hunter hoder og fire skinn også (ett av hver karakter), fem våpenskinn, fem kjøretøyskinn, fire Echo-4 drone-skinn og to Echo-4 drone-vedlegg.

Du kan se traileren for Bounty Pack 1 nedenfor, og når det gjelder lanseringsdatoen, er den satt til 20. november, med den tilgjengelig enten som et separat kjøp eller som en del av den bredere pakken som er inkludert i Deluxe og Super Deluxe utgaver av spillet.