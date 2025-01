Lekkasjen bak lekkasjen: Genki avslører at Switch 2-tilbehør ikke er ekte vare

HQ

På CES 2025 avslørte tilbehørsprodusenten Genki at de jobber med tilbehør til den kommende Switch 2, noe som utløste en mengde spekulasjoner. I utgangspunktet virket det som om Genki hadde praktisk tilgang til Switch 2-maskinvare, spesielt etter å ha vist frem en "dummy" -enhet. Men som rapportert av GameSpark og CNET, avklarte selskapet senere at deres dummy-enhet faktisk var basert på lekkede detaljer, ikke offisiell Nintendo-maskinvare. Nintendo bekreftet også at enheten Genki viste ikke var offisiell. Selv om Genki tydelig forbereder seg på lanseringen av Switch 2, gjenstår det å se om tilbehøret deres vil matche det endelige produktets spesifikasjoner.

Tror du Genkis tilbehør vil passe til den ekte Switch 2, eller vil de være feil?