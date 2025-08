Lekkasjer tyder på at Valve er i ferd med å avslutte Half-Life 3

HQ

Det har vært intense rykter om Half-Life 3 i år, og med så mye røyk, burde det virkelig være en brann. Nå styrker ny informasjon troen på at det etterlengtede tredje bidraget faktisk kan bli en realitet. Det ser nå ut til at Valve gjør fremskritt på et prosjekt kjent på internett som HLX, som antas å være Half-Life 3.

Ifølge Valve-innsider Tyler McVicker indikerer en nylig oppdatering av Source 2-motoren - den samme motoren som driver Counter-Strike 2 - at HLX-utviklingen går fremover. McVicker peker spesielt på en kodelinje i den utgitte oppdateringen som refererer til "thumper-maskinene" som sist ble sett i Half-Life 2. Denne linjen antas å være en bevisst melding til datautvinnere om at HLX-utviklingen har pågått jevnt og trutt.

Rapporten antyder også at utviklingen har gått så bra at HLX nå er i sin siste fase - ord som burde få hele spillverdenen til å begynne å sikle. En annen lekkasje, som går under navnet Gabe Follower, hevder at utviklingen er kommet så langt at Valve allerede har begynt å finpusse spillet, og at mange utviklere har gått videre til andre prosjekter siden det meste av HLX i hovedsak er ferdig. Som vi liker å si: tiden vil vise.

Tror du Half-Life 3 faktisk vil bli annonsert snart?