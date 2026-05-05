Lekke replikker fra Invincible VS avslører kommende DLC-figurer

Allerede har Invincible VS en ganske stablet liste med 18 karakterer som kan spilles ved lanseringen. Men med tegneseriene og TV-serien som har så mange flere karakterer å jobbe med, vil vi helt sikkert få noen DLC-krigere før heller enn senere. Hvis du ville ha tidlige hint om hvem som ville bli med på listen først, kan noen lekkede stemmelinjer hjelpe deg.

Fanget og samlet av Twitter / X-brukeren MultiverSusie, ser det ut til at vi får ganske mange ekstra karakterer et sted på veien, sannsynligvis i Year 1 Character Pass. Vi vet allerede om Immortal og Universa, som kommer som en del av den første bølgen av nye karakterer i sommer. Men det er en enda større liste, inkludert :



Agent Spider



Angstrom Levy



Dinosaurus



Volcanikka



Mauler-tvillingene



Oliver



Damien Darkblood



Selv om disse figurene er nevnt i skjulte filer, betyr ikke det at de er bekreftet som spillbare figurer, men siden de fleste av dem er figurer som ser ut til å passe inn i spillelisten, kan vi ikke se for oss at de blir stående på sidelinjen særlig mye lenger. Ettersom Invincible VS for øyeblikket har en veldig Viltrumite-tung liste, kan dette også bidra til å balansere den.