Kim har nettopp anmeldt Asus' ROG Xbox Ally X, og i den forbindelse kom han med noen punkter som er svært relevante for denne anmeldelsen, som nærmest er en oppfølging. For det første sa han at prisen er for høy for denne typen håndholdte spill-PC-er, spesielt hvis man ikke får komponenter i toppklasse for å matche den høye prisen. Og ja, gjennom samarbeidet med Microsoft introduserer Asus et Xbox -overlegg som i stor grad frigjør konsollen fra Windows 11 og gjør opplevelsen via dette grensesnittlaget mye mer behagelig i daglig bruk.

Resultatet av Kims gjennomgang er litt av et "jukseark", en juksekode som fungerer som en snarvei til gjennomgangens konklusjon. Men hvis vi skal begynne med å røpe avslutningen litt, er Lenovo Legion Go 2 et ganske direkte svar på Asus og Microsofts siste forsøk, men dessverre i alle henseender, ikke bare ... ja, du vet, kritikkpunktene.

Og vi kan like gjerne begynne med elefanten i rommet; nei, i skrivende stund har ikke Lenovo Legion Go 2 Xbox -overlegget som ROG Xbox Ally X lanseres med, og det er mildt sagt ikke en velkommen retur til Windows 11 via denne typen input, snarere tvert imot. Å sette opp en slik enhet mens den tror den er en PC føles fortsatt helt latterlig, med tanke på hvor mye penger du betaler for gleden og mangelen på en mer kuratert opplevelse. til tross for Lenovos egenutviklede Legion programvarepakke, er fortsatt noe som dukker opp mange ganger om dagen, og ja, nesten hver gang du bruker den.

Når det er sagt, klarer Legion Go 2 bedre å demonstrere hvorfor disse håndholdte spill-PC-ene koster så mye, selv om den faktisk koster ganske mye mer enn konkurrenten Asus. Og ja, la oss få det ut av veien; denne maskinen koster rundt £1 000 for 2 TB lagringsplass. Det er en absurd sum penger.

Men ok, i det minste svarer Lenovo her på best mulig måte på Kims kritikkpunkter fra Xbox Ally X -anmeldelsen ved å inkludere følgende :



8,8-tommers OLED i 1920×1200 i 16:10-format - opptil 144 Hz med VRR



AMD Ryzen Z2 Extreme (8 kjerner/16 tråder) med AMD Radeon GPU (RDNA 3.5-arkitektur/16 kjerner) i toppmodellen



Opptil 32 GB LPDDR5X (8000 MHz)



Opptil 2 TB PCIe Gen4 M.2 SSD



Det er i det minste tydeligere hva du betaler for. For det første gir Lenovo deg utvilsomt den beste håndholdte skjermen på markedet akkurat nå. Det er ingen stygge, tykke skjermkanter, og den føles mye mer romslig som et resultat. Det er også en fargerik og lyssterk OLED-skjerm som tåler direkte sollys, men som samtidig gir en kontrast som kommer til sin rett i disse mindre formatene. Akkurat som forskjellen mellom Switch og Switch OLED var betydelig, er den det også her.

Og igjen er det noen flere ideer i spill her, og det er lett å se at Lenovo rett og slett er villig til å ta flere sjanser når det gjelder å inkludere finurlige funksjoner i maskinvaren sin. Du kan igjen fjerne kontrollerne i ekte Joy-Con -stil og trekke ut et kickstand, noe som gjør det mye mer behagelig over tid. Nei, du får ikke en holder, og du får faktisk ikke det tidligere FPS Mode -stativet som gjør den om til en slags pseudomus. Så det er synd, spesielt med tanke på prisen. Det er imidlertid hyggelig å se disse "verdiøkningene" og at Lenovo nok en gang er villig til å ta sjanser.

Z2 ExtremeMed 32 GB LPDDR5X RAM, 2 TB lagringsplass er mye av det samme, noe som naturlig nok overlater den faktiske differensieringen til kjølingen, men det er flere gode nyheter før det. Først og fremst er det en microSD-kortleser, noe som stort sett betyr at du kan utvide med ytterligere 2 TB hvis de innebygde 2 TB ikke er nok, men også to USB-C-porter, DisplayPort 2.0, WI-FI 6E og Bluetooth 5.3. Alt dette er pakket inn i en enhet som veier 920 gram, noe som er ganske mye tyngre enn Asus ROG Ally Xbox sine 715 gram, men for å være ærlig la jeg ikke merke til det i de fleste scenarier, nemlig da jeg hadde den på fanget eller satt med den i sengen.

Vekten har også noe med kjøleløsningen å gjøre, ettersom denne håndholdte enheten er nesten absurd stor i forhold til dimensjonene, men det er for å få plass til gigantiske ventilasjonskanaler på toppen av enheten. Selv om et dampkammer av et eller annet slag også kan være fornuftig, er det vanskelig å argumentere mot resultatene, og under vår tøffeste stresstest, med den nevnte Cyberpunk 2077 kjørt gjennom hele batteriets levetid på Performance i 1200p, ja, vi så omtrent 42 grader på baksiden. Det er varmt, men det er ganske imponerende at denne effekten bare oppnås gjennom økt tykkelse og flere ventilasjonskanaler.

Når det gjelder referanseresultater, hadde jeg mye bedre hell med å laste ned og utføre tester med utvalgte titler enn Kim gjorde med den nylige Asus ROG Xbox Ally X. Vi testet primært i Lenovo Legion Go 2s egen native oppløsning, dvs. 1200p, men vi har selvfølgelig også prøvd 1080p, noe som gir en forskjell på ca. 15% i faktiske, kjørbare bilder per sekund, et enkelt eksempel er Shadow of the Tomb Raider, som hopper fra 41fps i 1200p til 50fps i 1080p. Så det er bare å ha det i bakhodet.

Generelt sett kunne Legion Go 2 enkelt oppnå rundt 60 bilder i sekundet i de fleste moderne, intensive spill, spesielt hvis du er villig til å justere innstillingene litt, og i spesielt optimaliserte titler som vanligvis fungerer godt på håndholdte, inkludert Forza Horizon 5 og Cyberpunk 2077, var balansen mellom innstillinger og bildefrekvens stort sett i harmoni. Og ja, dette betyr også at praktisk talt alle indietitler, AA-spill og eldre spill kjører feilfritt. Så mye er klart.

Men mens vi kjørte disse benchmarkene, var støyen merkbar. Den er praktisk talt ikke-eksisterende når du spiller ikke-intensive titler, som nevnt ovenfor, men under testing ligger vi på rundt 40 dB, noe som definitivt er merkbart og hørbart. Er dette en dealbreaker? Det er vanskelig å si, men det tilsvarer omtrent en Steam Deck OLED når det gjelder både frekvensen og volumet på støyen, og når den oppstår.

Og til slutt trenger du ikke å ofre batterilevetiden, selv om batteriet på 74 W faktisk er mindre enn det som sitter i Asus ROG Xbox Ally X. I Cyberpunk -testen fikk vi ut 2,5 timers spilletid, og det er i Performance Mode, der systemet presses til det ytterste. Vi spilte også mye Hades II, og deretter fire til fem timer med generell bruk.

Etter sigende kommer dette Xbox overlegget som en gratis oppdatering til Lenovo Legion Go 2 i løpet av våren, og hvis det skjer, vil det være et virkelig attraktivt alternativ til Asus' håndholdte, som nettopp har blitt lansert. De avtakbare kontrollerne som også fungerer som mus, den robuste konstruksjonen, den utmerkede batteritiden, den fantastiske skjermen. Det er egentlig bare den nesten absurde prisen som hindrer meg i å erklære dette som en "de facto" Windows-basert spillhåndholdt, for 1 000 pund er virkelig vanvittig og er nesten dobbelt så mye som en Steam Deck OLED med 1 TB (vi har målt det ut fra prisen på Valves nettsted på €679). Når det er sagt, når vi får mer ut av Windows 11, vil dette sannsynligvis bli den beste håndholdte vi har sett så langt. Når det skjer, kan du legge litt til poengsummen.