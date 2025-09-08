Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H

HQ

Den er dyr, men Lenovos Legion Pro 7 ser ut til å ha alt: 2 TB NVMe gen. 4 - noe mange konkurrenter fortsatt mangler - en 16" OLED-skjerm med 240 Hz, en 16 GB RTX 5080 og ikke mindre enn 64 GB DDR5 6400 RAM. Endelig en bærbar PC med en seriøs mengde RAM. Personlig ville jeg ikke gått høyere enn en RTX 5080 i en bærbar PC, da varmeutviklingen rett og slett er for intens, men når det er sagt, kan du få den med en RTX 5090 mot et pristillegg på 10 %.

Lenovo har utstyrt den med en 24-kjerners Intel Ultra 9 275HX CPU, individuell RGB i hver tast - dessverre fortsatt ikke standard i 2025 - og kjøling via et fordampningskammer. På papiret har den alt, og det gjenspeiles i prisen: rundt 2 700 pund. Det er dyrt, men det er faktisk en rimelig pris når du vurderer ytelsen opp mot prisen. Den eneste ulempen er at en så kraftig maskin veier ganske mye: 2,7 kg, men det er nesten lett for en maskin av dette kaliberet.

Designet minner om et romskip eller en Lamborghini, og spesielt vifteåpningene er attraktive med litt overdrevet RGB. Ulempen er imidlertid at alle tilkoblingene er på sidene, noe som ikke er et designvalg jeg er enig i.

Dette er en annonse:

Selvfølgelig er det også et webkamera - hele 5MP - og det er mange innganger og utganger. Det er spesielt verdt å merke seg at det er en 140 watts PD-tilkobling, så den har rikelig med strøm. En pakke med ekstra tastaturtaster fulgte også med. Plusspoeng også for høyttalerne, som faktisk høres bra ut, og et generelt attraktivt design.

Hvis du er i tvil om hvor mye kraft denne maskinen har, er det bare å se på strømforsyningen: 400 watt mot vanlige 220 watt, og av og til litt mer.

Skjermen er VESA Black -sertifisert og har 100 % DCI-P3-fargedekning. Men viktigst av alt er at den leverer akkurat det du forventer av en moderne OLED-skjerm. I likhet med de fleste andre bærbare datamaskiner har den en oppløsning på 1600p. Jeg hadde ikke tilgang til måleutstyr, men jeg antar at vi snakker om over 400 nits. Batteriet tømmes imidlertid raskt. Ved aktiv bruk varer det bare halvannen time, og med videoavspilling kan du få ytterligere tre timer, men hvis du skal spille spill, bør du definitivt holde den tilkoblet.

Dette er en annonse:

Markedsføringsmaterialet snakker mye om AI, men det føles mer som automatiserte funksjoner som har eksistert i årevis uten å bli kalt AI. Min favoritt er "turboladede" vifter - jeg skulle gjerne hørt mer om hvordan det fungerer. Det står også at en effektbegrenser forbedrer ytelsen, og den formuleringen kunne nok ha vært valgt med litt mer omhu. Det samme gjelder omtalen av "TSI-kjøling" uten forklaring. Generelt sett kunne punktpresentasjonen på Lenovos nettsider trengt en gjennomgang av noen som faktisk forstår hvordan en datamaskin fungerer. Jeg er også imponert over påstanden om at det finnes et "hyperkammer", ettersom noe slikt ikke finnes, med mindre de mener et trykkammer, noe som gir enda mindre mening. Akkurat som påstanden om "skrivebordsytelse", der svaret er klart nei.

Datamaskinen står stødig på bordet, og for en gangs skyld er hengslene på skjermen laget skikkelig, så ekstra poeng for det. Pekeplaten er laget av Mylar og føles behagelig, det samme gjør tastaturet, men det finnes ingen fingeravtrykksleser eller IR-funksjon. Appen er ikke min kopp te estetisk sett. Den er litt rotete i sitt forsøk på å skape oversikt og ser mest ut som dashbordet i en muskelbil fra 80-tallet. På den annen side gir den en god mulighet til å finjustere ytelsesinnstillingene, og det fungerer fint. "Quiet" er fortsatt halvstøyende (34 dB), mens "performance" ligger på 44 dB. Du kan også gi komponentene mer kraft - for mer støy - men Lenovo har satt en naturlig grense. CPU-en nådde 92 grader og GPU-en 78 grader under full belastning.

Til tross for de kraftige komponentene er det grenser. I 1600p - som selvfølgelig er det du spiller på med et slikt beist - kommer du ikke over 60 FPS i Cyberpunk 2077 med Ray-Tracing Ultra. Faktisk er det rundt 51 FPS, og i 1080p kan du treffe 66 FPS. Men når du bruker Frame Generation, kan du enkelt nå 126 FPS i 1600p (2x). Jeg foretrekker å unngå 4x, da 2x ser bedre ut, men hvis du gjør det, ender vi plutselig opp på 162 FPS. Red Dead Redemption 2 nådde 128 FPS, noe som fortsatt er ganske imponerende. Mer praktisk for de som spiller konkurransedyktig: CS2 kjører med 250+ FPS i 1600p Ultra High.

Syntetiske referanseverdier:



3DMark Time Spy Extreme: 11,324



3DMark Speed Way: 5,866



3DMark Steel Nomad: 5,401



3DMark Port Royal: 14,868



Med en bærbar PC må man huske å begrense seg - man har "bare" 400 watt å leke med, men det er likevel langt mer enn nesten alle konkurrentene. Lenovo Legion Pro 7 har imidlertid den fordelen at en 16" OLED-skjerm raskt får deg til å glemme at du bruker en bærbar datamaskin. Med RTX 5080 og Nvidias mange muligheter for å justere bildefrekvensen, er det absolutt mulig å spille med høy bildefrekvens til tross for at det er en bærbar PC. Prisen er ikke billig, men med disse spesifikasjonene kan det knapt være noe annet.

Det er vanskelig å finne noen alvorlige ulemper, bortsett fra batteritiden og størrelsen på laderen. Men det er bare konsekvensen av kraftig maskinvare, og det kan ikke endres. Ville jeg kjøpt en selv? Ja, sannsynligvis, spesielt hvis det var på salg, eller RTX 5090-versjonen, hvis jeg var milliardær. Men innerst inne er jeg bare glad for at 2 TB nå endelig, etter 6-8 års forsinkelse, ser ut til å være standarden for lagringsplass.