Leo Kliesen bekreftet for Tekken 8

Hvis du har savnet tyske fightere i det svært inkluderende Tekken 8, har vi gode nyheter til deg, for Bandai Namco har nå bekreftet at Leo Kliesen kommer til å sparke rumpe i spillet. Leo ble opprinnelig lagt til i Tekken 6 og var ment som en karakter som passet godt for både nybegynnere og erfarne veteraner. Til tross for at han er tysk, bruker han den kinesiske kampsporten Bajiquan fighter.

Vi har den første Leo Kliesen-traileren til deg nedenfor, og Tekken 8 lanseres 26. januar til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Ta en titt og fortell oss om Leo virker som en fighter du kommer til å spille.