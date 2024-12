Leo Messi blir med i Fortnite i kveld: hvor mye koster skinet?

HQ

Leo Messi, en av de beste fotballspillerne gjennom tidene, en legende i Argentina, Barcelona og nå Miami som 37-åring, vil bli med Fortnite. Epic Games har kunngjort at Messi kommer til Battle Royale i kveld, kun som en betalt skin (ingen kamppass).

Så langt vi har sett, vil det være forskjellige varianter, inkludert en som ser ut som en løve. Lekkasjer av skinet har bekreftet prisen: du kan kjøpe to forskjellige skinn for 1,800 eller 1,500 V-Bucks, 2 pickaxes for 800 V-Bucks hver, eller hele pakken, inkludert følelser, for 2,800 B-Vucks.

2,8000 V-Bucks er 22,99 euro, så Messi-fans må bruke mye hvis de vil spille Battle Royale med Messi. Selvfølgelig vil det være en LEGO-versjon å bruke i den splitter nye online sosiale sim-modusen.

Så ja, det er en stor pris, men med tanke på alt som Fortnite tilbyr gratis, er det ikke så agreggious, og Messi-fans vil gjerne betale for ham. Tidligere hadde Neymar Jr, Marco Reus og Harry Kane allerede blitt med i spillet.

