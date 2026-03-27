Leo Messi og Cristiano Ronaldo avbildet i LEGO-statuer: Lekkede bilder og første detaljer

LEGO blir med på hype av FIFA World Cup med en serie LEGO-sett dedikert til fotballverdenen. Vi har allerede i butikkene to sett som viser den offisielle VM 2026-ballen, med et ministadion inni, samt verdensmesterskapstrofeet, og flere sett vil bli utgitt i mai, med fokus på Leo Messi og Cristiano Ronaldo, som sannsynligvis vil ha en "siste dans" på høyeste nivå i sommer.

Nye lekkasjer fra BootlessBricks på Instagram viser de første bildene av statuene av Messi og Cristiano, som vil ha mellom 850 og 950 stykker, og vil koste $ 79,99 (vanligvis samme beløp i euro)

En offisiell kunngjøring og bedre utseende bør komme snart, og dette vil ikke være de eneste fotball LEGO-settene i mai: fire dioramaer ($ 30) vil bli utgitt av Messi, Ronaldo, samt Frankrikes Kylian Mbappé og Brasils Vini Jr. på rundt 490-510 stykker, som kommer med en minifigur hver.

Til slutt vil en enorm Messi-kunst, av LEGO 18+ samlingen, også bli utgitt i mai, for $ 200. Vil du kjøpe noen LEGO fotballsett før verdensmesterskapet?