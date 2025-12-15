Leon Kennedy er den sterkeste personen i Resident Evils historie, sier Requiem-regissøren

HQ

Det ser ut til at Resident Evil Requiem vil se ekteskapet mellom både franchisens action- og overlevelsesskrekkaspekter, gjennom de spillbare karakterene til Leon S. Kennedy og Grace Ashcroft. Grace er en nykommer i serien, og vil bli skremt av hvert monster hun ser, mens Leon er en herdet veteran på dette punktet, og har til og med fått et tilsynelatende kraftløft for å gjøre ham til den sterkeste hovedpersonen i RE-historien.

"Grace er den mest fryktsomme personen i Resident Evils historie, og Leon er den sterkeste", sa regissør Koji Nakinishi i et intervju med Famitsu etter Leons avsløring. "Jeg tror et av høydepunktene blir å se hvordan disse to kontrastfylte karakterene samhandler."

Nakinishi forklarte at spillet er delt omtrent på midten når det gjelder Leon og Grace, så du vil tilbringe rundt halvparten av spillet som hver av hovedpersonene. De vil samhandle med hverandre på ulike punkter i historien, og han sammenlignet spillbyttet med å gå inn i en varm badstue og deretter et kaldt bad. "Vi har laget det for å få frem det beste i de kontrasterende karakterene Leon og Grace. Det er en spillopplevelse som ikke ligner noe annet i Resident Evil-serien før, så jeg håper du vil prøve det," sa han.

Hvis du er en første gang du kommer til Resident Evil Requiem, tror Nakinishi fortsatt at du vil ha det bra med å spille som veteranen Leon. "Han er rett og slett en kjekk fyr. Ikke bare utseendemessig, men også personligheten," sier regissøren. "Han ser bra ut både innvendig og utvendig, men han er ikke arrogant. Han er en lett fyr som liker å spøke og har en kul oppførsel, men han har mye lidenskap inni seg. Han er også sterk i kampsport og teknikk, og har ingen svakheter. Hvis han var i det virkelige liv, tror jeg ikke vi hadde klart å bli venner."