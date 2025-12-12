Gameplaytrailer bekrefter spillbar Leon S. Kennedy og viser action og overlevelsesskrekk

HQ

Vi regnet med at vi ville møte ham igjen i kveld, og det gjorde vi. Geoff Keighley beviste de som så Sonys glipp på PlayStation Store rett og bekreftet med en ny trailer at Leon S. Kennedy kommer tilbake som hovedperson i Resident Evil Requiem.

Capcom presenterte en ganske omfattende trailer under The Game Awards der vi kunne se to spillestiler som vi vil ha ved lanseringen 27. februar. På den ene siden vil Grace Ashcroft oppleve overlevelsesskrekk, mens detektiv Leon S. Kennedy prøver å løse forsvinningen hennes med pistol i hånden i en hektisk action-motpart.

Uten flere overraskelser i sikte kan vi bare glede oss til Resident Evil Requiems utgivelse om et par måneder til PC, Xbox Series, PS5 og Nintendo Switch 2.