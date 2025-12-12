LIVE
HQ
logo hd live | The Game Awards
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Norsk

      Medlemsinnlogging
      Gamereactor
      nyheter
      Resident Evil Requiem
      Fremhevet: The Game Awards 2025-dekning

      Gameplaytrailer bekrefter spillbar Leon S. Kennedy og viser action og overlevelsesskrekk

      Grace vil måtte oppleve skrekk på en mer intens måte, mens Leon vil gå veien til våpnene og skulderkameraet.

      Abonner på vårt nyhetsbrev her!

      * Påkrevd felt
      HQ

      Vi regnet med at vi ville møte ham igjen i kveld, og det gjorde vi. Geoff Keighley beviste de som så Sonys glipp på PlayStation Store rett og bekreftet med en ny trailer at Leon S. Kennedy kommer tilbake som hovedperson i Resident Evil Requiem.

      Capcom presenterte en ganske omfattende trailer under The Game Awards der vi kunne se to spillestiler som vi vil ha ved lanseringen 27. februar. På den ene siden vil Grace Ashcroft oppleve overlevelsesskrekk, mens detektiv Leon S. Kennedy prøver å løse forsvinningen hennes med pistol i hånden i en hektisk action-motpart.

      Uten flere overraskelser i sikte kan vi bare glede oss til Resident Evil Requiems utgivelse om et par måneder til PC, Xbox Series, PS5 og Nintendo Switch 2.

      HQ
      Resident Evil Requiem

      Relaterte tekster



      Loading next content