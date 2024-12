LeonGids forlater Fnatics Rainbow Six: Siege team

HQ

Etter en stund med å konkurrere i den asiatiske kretsen for konkurransedyktig Rainbow Six: Siege, bestemte britiske Fnatic seg for å returnere til Europa i 2024 og gjorde det ved å utvikle en vaktliste som inneholdt Leon "LeonGids" Giddens i lederrollen i spillet. Denne tilbakekomsten til Europa har vært variert for Fnatic, som ikke har klart å gjøre mye av en bule i kretsen, med sitt beste resultat som en sjetteplass i Europe League's første Stage. Dette er uten tvil delvis en grunn bak den siste rosterendringen.

Fordi Fnatic har bekreftet at de skiller seg fra LeonGids, en beslutning som også følger etter å ha gått videre fra Juhani "Kantoraketti" Toivonen tilbake i midten av november. Fnatic snakket om denne endringen på X, hvor den la til:

"Leon har vært IGL for Fnatic siden vi flyttet til den europeiske kretsen, og vi er takknemlige for hans lederskap, besluttsomhet og showmanship både på og utenfor serveren.

"Vi jobber tett for å utforske Leons neste trinn, inkludert innenfor Fnatic-økosystemet."

Det er uklart hva fremtiden vil bringe for LeonGids og Fnatics Rainbow -tropp, men som det ser ut nå, har den fortsatt tre medlemmer i sin aktive oppstilling.