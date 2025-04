"Let Me Solo Them"-spilleren har slått Elden Ring -sluttsjefen mer enn 10 000 ganger

HQ

Elden Ring -spilleren "Let Me Solo Them" har mildt sagt nådd en imponerende milepæl. Siden lanseringen har vedkommende klart å slå de siste sjefene - Radagon og Elden Beast - hele 10 000 ganger som en co-op summon. Inspirert av det legendariske "Let Me Solo Her", som ble kjent for å hjelpe spillere med å beseire Malenia, tok "Let Me Solo Them" på seg rollen som å tilby den samme hjelpen, men med spillets siste kamp.

I nesten tre år har "Let Me Solo Them" slått Radagon og Elden Beast i gjennomsnitt ti ganger om dagen, alltid iført den nå ikoniske gryten på hodet og uten rustning. I et innlegg på Reddit uttrykte hun sin takknemlighet til fellesskapet og understreket de meningsfulle møtene og vennskapene hun hadde fått på denne reisen.

"Jeg har hjulpet andre spillere med å beseire den endelige sjefen for Elden Ring (Radagon og Elden beast) i nesten 3 år nå. Let me solo her inspirerte meg til å hjelpe andre spillere som en "Jarnished" summon, så jeg tok på meg krukkehjelmen, tok av meg rustningen og har ikke sluttet å hjelpe andre siden.

Jeg hadde aldri forventet at det skulle gå så langt, men jeg likte virkelig å hjelpe hver eneste person, og jeg presset alltid meg selv til å bli bedre; ikke for meg, men for dem. Jeg møtte så mange utrolige mennesker på veien, og fant ut at Elden Ring og fromsoft-miljøet virkelig er enestående. Deres takknemlighet, vennlighet og støtte har holdt meg gående hele tiden, så jeg vil bare si tusen takk til alle sammen.

Det har vært en stor ære å få være en del av så mange menneskers reise. Det betyr så mye for meg."