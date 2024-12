McLaren vinner sin første F1-konstruktørtittel siden 1998 til tross for en utrolig innsats fra Ferrari

HQ

Formel 1-sesongen ble avsluttet med en enorm innsats for Ferrari-gutta, som ikke sluttet å kjempe til siste slutt om en tittel som var nesten umulig å vinne.

Men med 33 poeng mellom Carlos Sainz, nummer to, og Charles Leclerc, nummer tre, og Oscar Piastri fra McLaren som bare fikk ett poeng ved å bli nummer ti, virket miraklet mulig ... hadde det ikke vært for Lando Norris, som sikret McLarens konstruktørtittel ved å bli nummer én.

Norris sikret teamets seier og også sin andreplass i førermesterskapet. McLaren har vunnet sin første konstruktørtittel siden Mika Hakkinen og David Coulthard vant den i 1998, det lengste avstanden noensinne for en konstruktør, og Norris får også sitt beste individuelle resultat i karrieren, etter Max Verstappen (Red Bull ble nummer tre).

Ferrari-førerne er skuffet etter å ha vært så nære

Leclerc gjorde seg fortjent til dagens fører ved å hoppe fra P19 - han fikk en 10-ridders straff - til tredjeplassen. Kanskje hadde ting vært annerledes uten den sanksjonen, for Ferrari, som var 21 poeng bak McLaren da Abu Dhabi Grand Prix startet, endte bare 14 poeng bak 'team papaya'.

Både Leclerc og Sainz var skuffet etter å ha vært så nær ved å oppnå et comeback mot alle odds, men konkluderte til slutt med at McLaren fortjente tittelen etter å ha vært "bunnsolide i de siste to tredjedelene av mesterskapet, ifølge Carlos Sainz".

Etter fire år sier Sainz farvel til Ferrari, og går til Williams neste år. Den legendariske Lewis Hamilton vil ta hans plass neste sesong. Til tross for de siste sammenstøtene, sa Leclerc at forholdet deres har vært "fantastisk". "Vi har pushet hverandre. Jeg håpet virkelig at vi kunne avslutte disse fire årene sammen med en konstruktørtittel".