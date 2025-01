Lewis Hamilton sier han har oppfylt en drøm på sin første dag i Ferrari

HQ

Lewis Hamilton har offisielt startet sin karriere hos Ferrari. Overgangen til den syvdobbelte mesteren fra Mercedes til Ferrari, som sjokkerte hele Formel 1-verdenen, ble annonsert for nesten ett år siden, og i dag markerer den 40 år gamle briten sin første dag hos Scuderia.

"Det er noen dager som du vet at du vil huske for alltid, og i dag, min første dag som Ferrari-fører, er en av de dagene", sier Hamilton i et innlegg på sosiale medier, og innrømmer at "en del av meg har alltid holdt fast ved drømmen om å kjøre i rødt". "I dag starter vi en ny æra i historien til dette ikoniske teamet, og jeg gleder meg til å se hvilken historie vi skal skrive sammen".

Hamilton har erstattet Carlos Sainz Jr. (veldig godt elsket hos Ferrari, som fansen hans gjorde klart) og vil bli Charles Leclers lagkamerat. I løpet av sin første dag i Maranello møtte han teamsjef Fred Vasseur og Ferrari-sjef, Benedetto Vigna. Testing av biler, assisterende møte og orienteringer vil gjøre Hamiltons tid før Formel 1-sesongen debuterer 16. mars i Australia. En måned tidligere, den 18. februar, vil han være på Formel 1-arrangementet i London, sammen med alle teamene.

Hamiltons siste Formel 1-førertittel kom i 2020. Siden da har Formel 1 blitt dominert av Max Verstappen. Men Hamilton vil helt sikkert sikte mot tittelen i sitt nye team...