Ferrari-fansen legger igjen hjertevarmende brev til Carlos Sainz: "Dette er ikke et farvel, men et på gjensyn"

HQ

Carlos Sainz Jr. forlot Ferrari i år etter fire år i Formel 1-teamet. Spanjolen vil bli erstattet av ingen ringere enn Lewis Hamilton: fansen er i ekstase over ankomsten av den syvdobbelte verdensmesteren, men også trist fordi Carlos etterlot seg et inntrykk på tusenvis av Maranello-fans.

Sainz presterte på et meget høyt nivå i alle sine fire sesonger, og var svært nær, sammen med sin teamkamerat Charles Leclerc, å vinne nok en konstruktørtittel for Scuderia. Til tross for at han bare vant "fire" GP-er på fire år (to av dem i 2024), var Sainz karismatisk og elsket, og et bevis på det er det emosjonelle brevet fansen har skrevet til ham.

"Kjære Carlos, etter fire år sammen er det vanskelig å finne de rette ordene for å uttrykke hvor takknemlige vi er for deg". I videoen leser Sainz fragmenter av brev signert av forskjellige italienske fanklubber. "Vi er overbevist om at dette ikke er et farvel, men et på gjensyn", sier presidenten i SFC Cosenza.

Som en hyllest har Ferrari gitt Carlos F1-75, bilen som ga ham sin aller første seier i 2022 British Grand Prix.

Fra sesongen 2025 vil Sainz kjøre sammen med Alex Albon i det britiske laget Williams, som har investert betydelig i håp om å forbedre tallene fra tidligere sesonger (de var niende av ti forrige sesong, med bare 17 poeng). Sist gang Williams vant konstruktørmesterskapet var i 1997, da Jacques Villeneuve også vant førermesterskapet.