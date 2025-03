Lewis Hamilton vil fortsette å kjempe til tross for Trumps angrep på mangfold og likestilling

HQ

Lewis Hamilton, den nye Ferrari-stjernen i år som 40-åring, har alltid vært en forkjemper for rasemessig inkludering i motorsportens verden. I 2020 lanserte han Hamilton Commission, som hjelper personer fra rasemessige minoriteter med å komme seg inn i motorsporten i Storbritannia. Hans tidligere team, Mercedes, lanserte også et initiativ for å ansette flere personer fra minoriteter, som bare representerte 3 % av Mercedes' arbeidsstyrke, i håp om å komme opp i 25 %.

De siste ukene har vi imidlertid sett hvordan Donald Trumps administrasjon har gått radikalt til angrep på DEI-politikken (mangfold, likestilling og inkludering), blant annet ved å utestenge transutøvere fra idretten. Hamilton ble spurt om Trumps angrep på mangfold i et intervju med Time Magazine (via Motorsport), og han sa at selv om han ikke kan stoppe det han gjør, så stopper det ham ikke fra å kjempe.

"Jeg kommer ikke til å endre det han gjør, eller det regjeringen gjør. Alt jeg kan gjøre, er å sørge for at jeg prøver å løfte folk i mitt område, i mitt miljø. Det kommer til å være krefter på veien som ikke ønsker det, av en eller annen grunn som jeg ikke kan forstå. Det stopper meg ikke. Det er en kamp som vi bare skal fortsette å kjempe."

Hamilton sa også at han er sikker på at hans nye team, Ferrari, er opptatt av inkludering (teamet, sammen med alle andre, signerte et charter om mangfold og inkludering i november). Han er imidlertid klar over at rasisme mot svarte idrettsutøvere har forekommet i Italia, spesielt i fotball, mot spillere som Mike Maignan eller Romelu Lukaku. "Jeg skal ikke lyve, jeg tenkte definitivt på det da jeg tenkte på avgjørelsen min. Som med så mange andre ting, er det ofte en liten gruppe mennesker som setter trenden for mange. Jeg tror ikke det kommer til å bli noe problem."