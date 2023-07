Li Mei og Tanya har noen kule Fatalities i Mortal Kombat 1

HQ

For to uker siden fikk vi se en trailer som avslørte litt av bakgrunnshistorien til Lin Kuei i Mortal Kombat 1s rebootede univers, og nå er det på tide å rette fokuset mot en annen populær gruppe.

Den første traileren vi har fått fra Mortal Kombat 1 på San Diego Comic-Con retter blikket mot Umgadi. Den starter med å avsløre at vi får se hvordan Mileena fikk det vakre smilet sitt i spillets historiemodus, før den viser noe av det Li Mei, Tanya og Baraka kan gjøre og gir oss et glimt av Darrius og Goro som Kameo-krigere. La oss bare si at mennene ikke ser så bra ut når kampene er over...